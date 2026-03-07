Джокович остава без един от основните си спонсори

Според все по-упоритите спекулации, сръбският тенисист Новак Джокович скоро може да остане без един от основните си спонсори – японската компания Asics.





Партньорството между Джокович и известния производител на спортна екипировка датира от 2018 година. През тези дългогодишни съвместни усилия, Asics пусна няколко линии маратонки, специално проектирани за най-добрия тенисист на всички времена, адаптирани към неговия уникален стил на игра.Въпреки това, изглежда, че двете страни не са успели да постигнат съгласие за продължаване на сътрудничеството. Според информация от Гърция, договорът е изтекъл през март, което означава, че Джокович в момента няма официален спонсор за обувките, които носи на тенис кортовете.

Първите признаци за потенциално раздяла станаха видими още в края на миналата година, когато липсваше обичайната маркетингова кампания на компанията с Джокович в главна роля. Наскоро брандът представи британския тенисист Джак Дрейпър като ново рекламно лице. Дрейпър е смятан за голям талант и играч, от когото се очаква в бъдеще да се конкурира с водещи тенисисти като Алкарас и Синер.



Остава да видим какъв ще бъде следващият ход на сръбския тенисист. Джокович многократно е подчертавал колко важна е качествената обувка за неговата игра, особено поради специфичното движение и голямото натоварване, което понасят неговите стави.

Следвай ни:

Снимки: Imago