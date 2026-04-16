Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
Ливърпул е фаворит за бранител на Борнемут

  16 апр 2026 | 14:51
  • 489
  • 0
Ливърпул в момента е в най-изгодна позиция за привличането на защитника на Борнемут Маркос Сенеси. Договорът на 28-годишния аржентинец с “черешките” изтича след настоящия сезон и възможността да бъде взет като свободен агент го прави апетитна хапка за повечето от водещите клубове. Челси и Манчестър Юнайтед също се интересуват от него, а в Италия твърдят, че Ювентус и Рома вече са водили разговори с неговите представители. Предпочитанията на самия играч обаче били да остане в Премиър лийг.

Според I Paper агентите на Сенеси вече са на информирали Борнемут, че бранителят няма да подпише нов договор. Те усилено работят по намирането на нов отбор за него, като изданието твърди, че най-вероятната дестинация е Ливърпул.

Ливърпул вече уреди трансфера на Жереми Жаке, а и Джовани Леони трябва скоро да се завърне в игра след тежката контузия в коляното. Бъдещето на Ибрахима Конате и Джо Гомес обаче не е сигурно, а Вирджил ван Дайк навършва 35 години през юли. Заради липсата на алтернативи нидерландецът вече изигра 49 мача през този сезон, но едва ли ще може да изкара още една толкова натоварена кампания.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

