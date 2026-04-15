Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. Бивш треньор на Борусия (Дортмунд) е фаворит да замени Ираола начело на Борнемут

Бивш треньор на Борусия (Дортмунд) е фаворит да замени Ираола начело на Борнемут

  • 15 апр 2026 | 16:24
  • 642
  • 0
Бивш треньор на Борусия (Дортмунд) е фаворит да замени Ираола начело на Борнемут

Германският треньор Марко Розе скоро може да се завърне край терена, поемайки отбора от английската Висша лига Борнемут, съобщава телевизия Sky Sport. Розе е сериозен кандидат през лятото да наследи в клуба напускащия мениджър Андони Ираола. Борнемут вече е провел конкретни разговори с 49-годишният германец, който в момента е без отбор, след като напусна РБ Лайпциг в края на март 2025-а.

Официално: Ираола напуска Борнемут
Официално: Ираола напуска Борнемут

В полезрението на ръководството на Борнемут е и бившият английски национал Франк Лампард, който е на прага да върне Ковънтри Сити във Висшата лига. Марко Розе прекара две години като старши треньор в РБ Залцбург, преди да се насочи към Бундеслигата през 2019-а. Два силни сезона в Борусия Мьонхенгладбах му донесоха треньорския пост в Борусия Дортмунд, където остана 12 месеца. По-късно германецът се завърна в родния си град, за да поеме ръководството на РБ Лайпциг, който води в продължение на две години и половина.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Рафиня може да отнесе три мача наказание за критиките към съдийството

Рафиня може да отнесе три мача наказание за критиките към съдийството

  • 15 апр 2026 | 14:49
  • 1061
  • 2
Фенове на Байерн опитаха да устроят шумна нощ за звездите на Реал Мадрид

Фенове на Байерн опитаха да устроят шумна нощ за звездите на Реал Мадрид

  • 15 апр 2026 | 14:30
  • 875
  • 0
От Ман Юнайтед ще обжалват изгонването на Мартинес

От Ман Юнайтед ще обжалват изгонването на Мартинес

  • 15 апр 2026 | 14:29
  • 990
  • 1
Съдийските отсъждания в реванша с Атлетико Мадрид, които ядосаха Барселона

Съдийските отсъждания в реванша с Атлетико Мадрид, които ядосаха Барселона

  • 15 апр 2026 | 14:01
  • 5349
  • 6
Капитанът на Ювентус близо до нов договор

Капитанът на Ювентус близо до нов договор

  • 15 апр 2026 | 13:47
  • 745
  • 0
Прогнозите: контузията на Екитике е ужасна, ще отсъства десет месеца

Прогнозите: контузията на Екитике е ужасна, ще отсъства десет месеца

  • 15 апр 2026 | 13:21
  • 10963
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 ЦСКА 1948

Черно море 0:0 ЦСКА 1948

  • 15 апр 2026 | 18:01
  • 1824
  • 4
Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

  • 15 апр 2026 | 12:11
  • 8787
  • 4
Обявиха къде и с кой играе България преди гостуването в Молдова

Обявиха къде и с кой играе България преди гостуването в Молдова

  • 15 апр 2026 | 14:21
  • 7511
  • 9
Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

  • 15 апр 2026 | 15:51
  • 5036
  • 3
Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

  • 15 апр 2026 | 13:02
  • 11295
  • 38
Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

  • 15 апр 2026 | 14:17
  • 5011
  • 17