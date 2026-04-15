Бивш треньор на Борусия (Дортмунд) е фаворит да замени Ираола начело на Борнемут

Германският треньор Марко Розе скоро може да се завърне край терена, поемайки отбора от английската Висша лига Борнемут, съобщава телевизия Sky Sport. Розе е сериозен кандидат през лятото да наследи в клуба напускащия мениджър Андони Ираола. Борнемут вече е провел конкретни разговори с 49-годишният германец, който в момента е без отбор, след като напусна РБ Лайпциг в края на март 2025-а.

В полезрението на ръководството на Борнемут е и бившият английски национал Франк Лампард, който е на прага да върне Ковънтри Сити във Висшата лига. Марко Розе прекара две години като старши треньор в РБ Залцбург, преди да се насочи към Бундеслигата през 2019-а. Два силни сезона в Борусия Мьонхенгладбах му донесоха треньорския пост в Борусия Дортмунд, където остана 12 месеца. По-късно германецът се завърна в родния си град, за да поеме ръководството на РБ Лайпциг, който води в продължение на две години и половина.

Снимки: Gettyimages