Награждават Карлос Насар за спортист на месец април
Стив Кларк ще води Шотландия до 2030

Стив Кларк ще води Шотландия до 2030

Селекционерът на Шотландия Стив Кларк удължи договора си с федерацията и ще остане начело на тима до Мондиал 2030. Специалистът, който в момента е на 62 години, изведе “гайдарите” до финалите на две поредни европейски първенства, както и до Световното през това лято. Предишният му договор изтичаш след края на турнира в Северна Америка.

Той държи рекорда за най-много мачове, в които е водил Шотландия като треньор. До момента това са 76 срещи. Кларк зае поста през 2019 година.

Шотландия започва кампанията си за Световното първенство срещу Хаити на 14 юни, след което се изправя срещу Мароко и Бразилия.

“Наистина съм поласкан да водя отбора си на първото ни световно първенство за мъже от 28 години насам и съм горд да продължа да бъда старши треньор. Знам, че шотландските фенове оценяват постиженията на този отбор в квалификациите за две поредни европейски първенства и съм също толкова сигурен, че цялата нация се радваше на класирането ни за Световното първенство през 2026 г. след толкова дълго време. Много е важно да гледаме напред и макар че моят отбор ще направи всичко по силите си, за да накара страната да се гордее в Америка това лято, това ни дава сигурност, знаейки, че можем да се стремим да градим върху тези основи в дългосрочен план. Привилегия е да продължа в тази роля”, коментира Кларк.

Снимки: Gettyimages

Сделката за Рашфорд не е "мъртва", но от Барса ще искат да е по техните правила

