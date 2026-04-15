  УЕФА обясни за дузпата за Ливърпул и червения картон за Барселона

УЕФА обясни за дузпата за Ливърпул и червения картон за Барселона

  • 15 апр 2026 | 17:53
УЕФА обясни за дузпата за Ливърпул и червения картон за Барселона

От УЕФА излязоха с официално становище относно три от спорните ситуации от мачовете в Шампионската лига във вторник вечер. От европейската централа, въз основа на експертно мнение на съдии, обясняват, че отсъдената в полза на Ливърпул дузпа в реванша срещу Пари Сен Жермен правилно е била отменена. За сблъсъка между Атлетико Мадрид и Барса пък от УЕФА са категорични, че изгонването на Ерик Гарсия е било заслужено, както и че голът на Феран Торес в 58-ата минута правилно не е бил признат заради засада. Те не обръщат внимание на други спорни моменти.

Дискусионният момент от “Анфийлд” на мушката на европейската асоциация е този с евентуалния наказателен удар в полза на англичаните. Това е ситуацията с единоборство между Алексис Мак Алистър и Уилян Пачо. В двубоя главният арбитър Маурицио Мариани първоначално посочи бялата точка, но след консултация с ВАР промени решението си.

“№51 от ПСЖ влиза чисто в единоборство за топката, без да извършва нарушение”, обосновават се от УЕФА.

Относно спорните моменти в Мадрид, от УЕФА пишат следното:

“58 минута: №7 на Барселона се намираше в засада при отбелязването на гола”

“80 минута: №24 на Барселона препърва съперников играч, с което го лишава от чиста голова възможност”.

