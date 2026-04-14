  Съставите на Ливърпул и ПСЖ: Исак и Екитике са титуляри, Салах отново е на пейката

Съставите на Ливърпул и ПСЖ: Исак и Екитике са титуляри, Салах отново е на пейката

Съставите на Ливърпул и ПСЖ: Исак и Екитике са титуляри, Салах отново е на пейката

Шесткратният европейски клубен шампион Ливърпул приема актуалния носител на трофея в Шампионската лига Пари Сен Жермен на "Анфийлд" в реванш от 1/4-финалите на турнира. Френският тим надигра категорично мърсисайдци преди седмица на "Парк де Пренс", но спечели "само" с 2:0, което остави надежди на "червените", че след нова незабравима европейска вечер на "Анфийлд" могат да обърнат развоя в своя полза.

ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите
ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

Тимът на Арне Слот през уикенда изигра сравнително добър мач срещу Фулъм и прекъсна серията си от три поредна загуби във всички турнири. Ливърпул черпи увереност и от факта, че спечели 16 от последните си 20 домакинства в евротурнирите.

ПСЖ не игра през уикенда, след като Професионалната лига на Франция уважи молбата на парижани да отложи мача им с Ланс. Така френският шампион имаше цяла седмица за почивка и подготовка. Успехът миналата сряда беше пети пореден за тима на Луис Енрике във всички турнири.

Преди малко повече от година ПСЖ победи с 1:0 на "Анфийлд" и след като мърисайдци бяха спечелили със същия резултат първия мач, се стигна до продължения и дузпи, след които парижани продължиха напред, а впоследствие спечелиха и трофея.

ПСЖ има четири победи и три загуби в досегашните сблъсъци между двата отбора.

Победителят от тази двойка ще срещне на полуфиналите Байерн (Мюнхен) или Реал Мадрид.

Арне Слот е взел трудното решение да остави отново на пейката Мохамед Салах, както бе в мача Париж, въпреки че този двубой може да се окаже последният за египтянина в Шампионската лига. На пейката е и 17-годишният Рио Нгумоа, който бе Играч на мача срещу Фулъм. Юго Екитике и Александър Исак стартират заедно в атака. За шведа това е първи мач като титуляр от декември. Флориан Виртц и Доминик Собослай ще са зад тях в схема 4-2-2-2. Слот е направил общо пет промени от мача с Фулъм. В сравнение с първия двубой с ПСЖ корекцията е само една - Исак за сметка на Гомес.

Луис Енрике залага на същите 11, както и преди седмица. Дезире Дуе, Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия ще действат в атака.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Атлетико Мадрид 0:0 Барселона, Ямал можеше да вкара гол от съблекалнята!

Атлетико Мадрид 0:0 Барселона, Ямал можеше да вкара гол от съблекалнята!

  • 14 апр 2026 | 21:06
  • 3458
  • 26
Шок за Меси и Интер Маями, Масчерано напусна

Шок за Меси и Интер Маями, Масчерано напусна

  • 14 апр 2026 | 20:42
  • 4518
  • 1
Белингам: Този мач е всичко или нищо за нас, играем, за да спасим сезона

Белингам: Този мач е всичко или нищо за нас, играем, за да спасим сезона

  • 14 апр 2026 | 20:20
  • 979
  • 7
Арбелоа: Ако има отбор, който вярва в обрата, то това сме ние, победа за Реал Мадрид няма да е чудо

Арбелоа: Ако има отбор, който вярва в обрата, то това сме ние, победа за Реал Мадрид няма да е чудо

  • 14 апр 2026 | 20:10
  • 2421
  • 16
Нико Ковач за Борусия (Д): Нямаме играчи като Холанд, Ройс или Дембеле - онези с нещо допълнително

Нико Ковач за Борусия (Д): Нямаме играчи като Холанд, Ройс или Дембеле - онези с нещо допълнително

  • 14 апр 2026 | 19:34
  • 799
  • 0
Юристите на Барселона разглеждат основанията на УЕФА за отхвърлената жалба

Юристите на Барселона разглеждат основанията на УЕФА за отхвърлената жалба

  • 14 апр 2026 | 19:16
  • 937
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:2 Ботев (Пловдив), Игор вкара втори гол

Добруджа 0:2 Ботев (Пловдив), Игор вкара втори гол

  • 14 апр 2026 | 20:28
  • 8191
  • 21
Полуфинал №4: ЦСКА 2:2 Левски! Следете мача ТУК!

Полуфинал №4: ЦСКА 2:2 Левски! Следете мача ТУК!

  • 14 апр 2026 | 21:49
  • 10206
  • 17
Атлетико Мадрид 0:0 Барселона, Ямал можеше да вкара гол от съблекалнята!

Атлетико Мадрид 0:0 Барселона, Ямал можеше да вкара гол от съблекалнята!

  • 14 апр 2026 | 21:06
  • 3458
  • 26
Ето доклада на Бербатов пред спортните федерации (видео)

Ето доклада на Бербатов пред спортните федерации (видео)

  • 14 апр 2026 | 21:00
  • 4345
  • 0
България стартира 2026 година с мач срещу Украйна

България стартира 2026 година с мач срещу Украйна

  • 14 апр 2026 | 19:09
  • 7028
  • 4