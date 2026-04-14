Съставите на Ливърпул и ПСЖ: Исак и Екитике са титуляри, Салах отново е на пейката

Шесткратният европейски клубен шампион Ливърпул приема актуалния носител на трофея в Шампионската лига Пари Сен Жермен на "Анфийлд" в реванш от 1/4-финалите на турнира. Френският тим надигра категорично мърсисайдци преди седмица на "Парк де Пренс", но спечели "само" с 2:0, което остави надежди на "червените", че след нова незабравима европейска вечер на "Анфийлд" могат да обърнат развоя в своя полза.

Тимът на Арне Слот през уикенда изигра сравнително добър мач срещу Фулъм и прекъсна серията си от три поредна загуби във всички турнири. Ливърпул черпи увереност и от факта, че спечели 16 от последните си 20 домакинства в евротурнирите.

ПСЖ не игра през уикенда, след като Професионалната лига на Франция уважи молбата на парижани да отложи мача им с Ланс. Така френският шампион имаше цяла седмица за почивка и подготовка. Успехът миналата сряда беше пети пореден за тима на Луис Енрике във всички турнири.

Преди малко повече от година ПСЖ победи с 1:0 на "Анфийлд" и след като мърисайдци бяха спечелили със същия резултат първия мач, се стигна до продължения и дузпи, след които парижани продължиха напред, а впоследствие спечелиха и трофея.

ПСЖ има четири победи и три загуби в досегашните сблъсъци между двата отбора.

Победителят от тази двойка ще срещне на полуфиналите Байерн (Мюнхен) или Реал Мадрид.

April 14, 2026

Арне Слот е взел трудното решение да остави отново на пейката Мохамед Салах, както бе в мача Париж, въпреки че този двубой може да се окаже последният за египтянина в Шампионската лига. На пейката е и 17-годишният Рио Нгумоа, който бе Играч на мача срещу Фулъм. Юго Екитике и Александър Исак стартират заедно в атака. За шведа това е първи мач като титуляр от декември. Флориан Виртц и Доминик Собослай ще са зад тях в схема 4-2-2-2. Слот е направил общо пет промени от мача с Фулъм. В сравнение с първия двубой с ПСЖ корекцията е само една - Исак за сметка на Гомес.

Луис Енрике залага на същите 11, както и преди седмица. Дезире Дуе, Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия ще действат в атака.

