  Ливърпул потвърди официално тежката диагноза на Екитике

Ливърпул потвърди официално тежката диагноза на Екитике

  • 16 апр 2026 | 13:40
Ливърпул официално потвърди, че нападателят на отбора Юго Екитике има разкъсване на ахилесовото сухожилие, което ще го извади от игра до края на сезона и ще му попречи да участва на Световното първенство с националния отбор на Франция. От “Анфийлд” отказват да се ангажират с конкретен срок за възстановяването на Екитике, но предварителните прогнози са, че той няма да играе до края на 2026 година, защото ще са му нужни поне девет месеца. По-негативният сценарий е за 12 месеца.

Екитике получи контузията си през първата част на реванша от 1/4-финалите на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, след като сам се подхлъзна на мокрия терена на “Анфийлд”. Още тогава се видя, че той изпитва много сериозна болка и бе изнесен с помощта на носилка.

23-годишният французина се представи много добре в първия си сезон в Ливърпул, след като бе закупен през лятото срещу 79 милиона паунда от Айнтрахт (Франкфурт). Той отбеляза 17 гола и направи шест асистенции в 45 мача във всички турнири.

