Ливърпул потвърди официално тежката диагноза на Екитике

Ливърпул официално потвърди, че нападателят на отбора Юго Екитике има разкъсване на ахилесовото сухожилие, което ще го извади от игра до края на сезона и ще му попречи да участва на Световното първенство с националния отбор на Франция. От “Анфийлд” отказват да се ангажират с конкретен срок за възстановяването на Екитике, но предварителните прогнози са, че той няма да играе до края на 2026 година, защото ще са му нужни поне девет месеца. По-негативният сценарий е за 12 месеца.
Екитике получи контузията си през първата част на реванша от 1/4-финалите на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, след като сам се подхлъзна на мокрия терена на “Анфийлд”. Още тогава се видя, че той изпитва много сериозна болка и бе изнесен с помощта на носилка.
23-годишният французина се представи много добре в първия си сезон в Ливърпул, след като бе закупен през лятото срещу 79 милиона паунда от Айнтрахт (Франкфурт). Той отбеляза 17 гола и направи шест асистенции в 45 мача във всички турнири.
