Дешан потвърди лошата новина за Екитике

Селекционерът на Франция Дидие Дешан потвърди, че травмата на Юго Екитике е тежка и той няма да играе на идния Мондиал. Нападателят на Ливърпул скъса ахилес в изминалия мач срещу Пари Сен Жермен от Шампионската лига. Прогнозите се, че Екитике може да остане извън терените за период до 10 месеца.

“Юго получи сериозна контузия, която, за съжаление, ще му попречи да завърши сезона и да участва на Световното първенство - сподели Дешан. Юго е един от десетината млади играчи, които дебютираха за националния отбор през последните месеци. Той се вписа перфектно в групата – както на терена, така и извън него. Тази контузия е огромен удар за него, разбира се, но и за френския национален отбор. Разочарованието му е огромно. Убеден съм, че Юго ще възвърне най-доброто си ниво. Но искам лично да му изкажа цялата си подкрепа, както и тази на щаба. Знаем, че той ще бъде изцяло зад френския отбор и всички мислим много за него.“

The way PSG players surrounded and comforted Ekitike. Pure class and sportsmanship ❤️🤝 pic.twitter.com/vHT4IEFoHf — Ipostanything LFC (@ipostanythingLF) April 15, 2026