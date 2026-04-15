Ван Дайк призна, че Ливърпул е заслужавал да отпадне от ПСЖ

Капитанът Върджил ван Дайк призна, че Ливърпул е заслужавал да отпадне от Шампионската лига от Пари Сен Жермен, тъй като в отбора не са направили достатъчно в реванша, помрачен от сериозната контузия на Уго Екитике. Две попадения на Усман Дембеле осигуриха победата с 2:0 на настоящия шампион в четвъртфиналния двубой реванш, докато „червените“ не успя да се противопоставят и дори да стигнат до го.

Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"

На въпрос дали Ливърпул е опитал всичко Ван Дайк каза: „Това е абсолютният минимум, нали? Разочароващо е да бъдем елиминирани, но ПСЖ заслужаваше да продължи. Да почукаш на вратата не е достатъчно. Разочарован съм, че бяхме елиминирани, но това е реалността. Мисля, че ПСЖ заслужаваше да продължи, въз основа на представянето в двата мача.“ Загубата сложи край на надеждите на Ливърпул за спечелване на трофей това лято и очевидно сложи рязък край на първия сезон на Екитике в клуба. 23-годишният футболист е отбелязал 17 гола в 45 мача във всички състезания, откакто се присъедини от Айнтрахт Франкфурт миналото лято, и трябваше да играе на Световното първенство с Франция това лято. Но той напусна терена на носилка, след като падна неловко през първото полувреме, като старши треньорът Арне Слот заяви, че контузията изглежда „наистина сериозна“ и ще той ще премине допълнителни прегледи днес. Завръщането на Александър Исак във форма означава, че той е готов да поведе съотборниците си в първото дерби в неделя срещу Евертън, а отборът продължава стремежа си да се класира за Шампионската лига през следващия сезон.

Ван Дайк, все още опитващ се да преглътне разочарованието от загубата от ПСЖ, каза: „Трябва да сме много разочаровани на този етап и в този момент тази вечер. Но ни очаква голям мач. Всички знаем колко е важен. Очевидно ще бъде труден, но е нещо, което да очакваме с нетърпение. Но на този етап просто не съм в добра позиция, защото бяхме елиминирани от Шампионската лига.“ Тези чувства бяха споделени от сънародника му Райън Гравенберх, докато Ливърпул се опитва да се префокусира върху мача срещу Евертън. „Приемливо ли е да бъдем елиминирани по този начин? Не, всъщност не. Разочароващо е. Трябва да се съберем, тъй като неделя ни очаква. Все още имаме шест мача в лигата и просто искаме да играем в Шампионската лига и догодина. Трябва да дадем всичко от себе си, “ националът на Нидерландия пред Ziggo Sport.

Снимки: Gettyimages