Анализаторите в Англия шокирани от отменената дузпа за Ливърпул

Късно снощи ПСЖ отстрани Ливърпул на 1/4-финалите в Шампионската лига след втори успех с 2:0, след като парижани бяха спечелили със същия резултат и седмица по-рано във френската столица. Един от най-спорните моменти в двубоя се получи през първото полувреме, когато мърсисайдци получиха дузпа за нарушение на Уилям Пачо срещу Алексис МакАлисът. Впоследствие главният съдия Маурицио Мариани преобърна собственото си решение след намеса на ВАР, решавайки, че халфът е паднал прекалено леко. Това решение е било грешно смята бившият рефер Марк Клатенбърг, който анализира ситуацията.

„Говорим за „ясна и очевидна“ грешка, всеки път, когато обсъждаме намесите на ВАР, но когато видиш контакта с крака на Мак Алистър... хората ще кажат, че е лек, но отсъждането не е грешно – контакт има“, заяви Клатенбърг по време на коментара си. „След като съдията е отсъдил ситуацията като нарушение, очаквам дузпата да бъде потвърдена. Ако не я беше дал, бих приел ВАР да не се намесва, но след като решението на терена беше наказателен удар, очаквах то да остане.“

Легендата на Нюкасъл и настоящ анализатор, Алън Шиърър, не можеше да повярва, че решението е било отменено. Той смята, че МакАлистър се е позиционирал добре, за да спечели нарушение в наказателното поле.

„И аз съм изненадан, защото МакАлистър се справя изключително добре, опитвайки се да защити топката, предизвиквайки единоборството с Пачо“, каза той. „И след като той се опитва да играе с топката, но не успява и осъществява контакт, а съдията отсъжда дузпа, съм наистина, наистина изненадан, че отмени решението си.“

Не всички обаче бяха толкова изненадани. Бившият защитник на Ливърпул Стивън Уорнок смята, че падането на Мак Алистър е било тромаво.

„Не мисля, че беше дузпа“, каза той пред BBC. „Алексис Мак Алистър пада тромаво, има просто сблъсък между двамата играчи. Сега Ливърпул трябва да се върне към темпото, с което играеше.“

Въпреки че Ливърпул доминираше през второто полувреме, отборът не успя да намали пасива си от два гола от първия мач. Вместо това, ПСЖ беше този, който намери мрежата.

Снимки: Gettyimages