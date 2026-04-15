Конате: Загубихме, но трябва да надградим

Защитникът на Ливърпул Ибрахима Конате коментира след отпадането от Шампионската лига, последвало поражението с 0:2 от Пари Сен Жермен в реванша от четвъртфиналите на турнира, че в отбора играчите са мислели, че могат да направят нещо специално като домакини. Попитан дали общият резултат отразява съотношението на силите между съперниците, Конате заяви:

„Да кажем и да, и не, защото ПСЖ имаше много шансове като домакин и вкара само два гола, но знаехме, че можем да направим нещо специално на "Анфийлд". Създадохме много положения и не успяхме да вкараме, но това е футболът. Тъжно е. Но трябва да сме щастливи, защото много играчи се завърнаха от контузии, като Александър Исак. Пари Сен Жермен е малко по-добър от миналия сезон и да направим такова представяне срещу тях... Загубихме, но трябва да надградим върху това и да осъзнаем колко добри можем да бъдем“, добави футболистът на Ливърпул пред Prime Video.

„За Ливърпул минималното е да играе в Шампионската лига. Остават ни шест мача. Знаем колко трудна е Висшата лига, но трябва да се вложим максимално, за да бъдем в Шампионската лига и следващия сезон“, каза още Ибрахима Конате.

Снимки: Gettyimages