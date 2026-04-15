Прогнозите: контузията на Екитике е ужасна, ще отсъства десет месеца

Нападателят на Ливърпул Юго Екитике почти сигурно ще пропусне следващите между осем и десет месеца, твърдят повечето медии в Англия и Франция. Френският нападател се строполи на тревата в реванша срещу ПСЖ снощи и видимо изпитваше сериозна болка, а сега спекулациите гласят, че острието е със скъсан ахилес. Новината, ако бъде потвърдена, е ужасна за нападателя, който почти сигурно пропуска и Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през това лято.

Очакванията са днес Екитике да премине медицински прегледи и по-късно днес да има повече яснота за сериозността на травмата. Френското издание “Радио Монте Карло” допълва, че във френската федерация също са силно притеснени за състоянието на футболиста, а медицинският щаб на националния отбор държи постоянна връзка с колегите си в Ливърпул, за да получават данни за състоянието на играча веднага.

Снимки: Gettyimages