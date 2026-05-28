Железничар отказал сериозна оферта за Силвестър Джаспър

  • 28 май 2026 | 15:21
Въпреки че летният трансферен прозорец все още не е отворен, интересът към българското крило на Железничар (Панчево) Силвестър Джаспър не стихва. Сръбският клуб вече е отхвърлил няколко оферти, включително една на стойност 1.8 млн. евро от Русия, тъй като вярва, че може да получи значително по-висока сума за играча.

Силвестър Джаспър попадна в идеалния отбор на първенството на Сърбия

Още преди време се заговори, че италианският Венеция и френският Тулуза проявяват сериозен интерес към Джаспър. В медийното пространство дори се появиха информации за конкретни предложения, достигащи внушителните 2 000 000 евро.

Наскоро на масата за преговори е пристигнала и нова, солидна оферта. Както съобщава сръбското издание „Mozzart Sport“, клуб от Русия е предложил 1 800 000 евро за подписа на българския играч. Ръководството на Железничар обаче е отхвърлило и това предложение.

В сръбския клуб са убедени, че могат да получат още по-висока трансферна сума за Джаспър. Поради тази причина, въпреки многобройните запитвания, те подхождат изключително внимателно и изчакват най-подходящия момент за осъществяване на сделка.

В цялата ситуация може да се включи и португалският гранд Бенфика, който има подписан договор за сътрудничество с клуба от Панчево. Според споразумението съществува възможност крило от втория отбор на „орлите“ да заиграе в Сърбия. Единствената пречка към момента е, че въпросният футболист има и предложение от отбор от най-високото ниво на португалския футбол.

Бъдещето на Силвестър Джаспър остава неясно, но едно е сигурно – бившият играч на Фулъм е „гореща стока“ на трансферния пазар и тепърва предстои да разберем къде ще продължи кариерата си, допълват в Сърбия.

