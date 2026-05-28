Рикелме отговори рязко на обвиненията на Флорентино и отново го призова на публичен дебат

Кандидатът за президент на Реал Мадрид Енрике Рикелме отговори остро на обвиненията, отправени от Флорентино Перес вчера. Действащият бос на "лос бланкос" стартира кампанията си и директно свърза Рикелме и неговия екип с ерата на бившия президент на "кралете" Рамон Калдерон, като освен това разкритикува финансовата стабилност на младия си конкурент.

В тази връзка 37-годишният енергиен бизнесмен отговори рязко на Флорентино Перес с изявление: „Реал Мадрид заслужава много повече от шум, лъжи, преднамерени слухове и клеветнически кампании между мадридисти, които споделят една и съща любов към клуба и които никога не бива да се използват за ограничаване на демокрацията в Реал Мадрид.

През последните часове с тъга наблюдавахме как г-н Флорентино Перес и хора от най-близкото му обкръжение избраха личните нападки и напрежението, вместо да насърчат един спокоен, елегантен и достоен за най-голямата спортна институция в света дебат.“

— MARCA (@marca) May 28, 2026

В изявлението Рикелме настоява, че Флорентино Перес вчера е разпространил информация за финансова операция на енергийния бизнесмен, която е "напълно и категорично невярна, позовавайки се на публикации, за които самата медия, която ги е публикувала, вече се е извинила".

Кандидатът Рикелме остро разкритикува поведението на Флорентино в последните му публични изяви: „Отново и за трети път в публични изяви, отношението и маниерите на Флорентино Перес са неприемливи, поставяйки под съмнение чистотата и легитимността на нашата кандидатура, въпреки че тя беше обявена за валидна от Избирателната комисия в съответствие с Устава и Изборните правила на клуба.

Real Madrid deserves much more than noise, lies, self-serving rumors and smear campaigns among Madrid fans who share the same love for the club and which should never be used to limit democracy at Real Madrid."



"In the last few hours we… — Madrid Zone (@theMadridZone) May 28, 2026

Всякакви намеци за свързани лица би трябвало да бъдат обяснени от самия Флорентино Перес след 20 години на власт, включително подробно обяснение за участието на негови роднини и приятели в ръководството и посредническата дейност на клуба.“

След това той добавя, че „в периода, който Флорентино Перес споменава относно Рамон Калдерон, Енрике Рикелме е бил само на 15 години. „Невярно е че поставянето под въпрос на решенията на настоящия президент е „атака срещу Реал Мадрид“: това е демократично и уставно право, което укрепва институцията и връща гласа на членовете, истинските собственици на клуба.“

Рикелме отново постави под съмнение позицията на Флорентино по „случая Негрейра“ и отново атакува фигурата на Анас Лаграри, който се смята за дясната ръка на Перес: „Неприемливо е да се заглушават или осмиват съмненията на членовете относно бизнеса на клуба и отношенията на определени членове от президентското обкръжение, като господин Анас Лаграри, чието влияние в стратегически операции и със съмнителни икономически посредничества, свързани с Реал Мадрид и с „лостовете“ на Барселона, изисква пълна прозрачност и ясни обяснения пред членовете на клуба.“

Изявлението на кандидата завършва с нова покана към Флорентино за публичен дебат: „Поради всичко това, отново и официално каним господин Перес на публичен, открит и телевизионен дебат, в който и двамата кандидати да можем да отговаряме на въпроси и да противопоставим идеи с прозрачност относно модела на клуба, проектите и сенките, които обгръщат действията на част от неговия екип и пипалата му в бизнеса на Реал Мадрид".

