Новозеландски национал стана популярен заради ... аржентински инфлуенсър

Защитникът на Нова Зеландия - Тим Пейн, придоби голяма популярност, няколко дни след като аржентински инфлуенсър реши, че той е най-малко известният играч от повиканите за Световното първенство през следващия месец, съобщава агенция Ройтерс.

En redes sociales inició un movimiento para darle ánimos al jugador menos conocido de la Copa del Mundo 2026.



El futbolista de Nueva Zelanda tenía ayer solo 4,000 seguidores en su cuenta de Instagram y ahora casi tiene 17,000.



Todas las personas le están dejando comentarios… pic.twitter.com/sSRoGsx1mb — Cerebros (@CerebrosG) May 27, 2026

Вален Скарсини, познат като „elscarso“ в Инстаграм и ТикТок, направи видео, в което окуражава аудиторията си да хареса и да коментира под постовете на Пейн, както и да го последва.

В рамките на няколко дни последователите на 32-годишния бранител на Уелингтън Финикс в Инстаграм се увеличиха от 4715 до 660 000, изпреварвайки министър-председателя на Нова Зеландия - Кристофър Луксън, ръгби звездата Арди Савия, както и самия Скарсини.

„Чудех се защо социалните ми мрежи избухваха и тогава намерих твоята публикация, човече. Благодаря за любовта! Gracias, hermano (б.ред. превод от испански - „Благодаря, братко“)“, написа Тим Пейн в съобщение към Вален Скарсини.

So Wellington Phoenix and New Zealand defender Tim Payne started the day with less than 5,000 followers on Instagram.



After the intervention of Argentinian influencer Elscarso, who urged fans to follow 'the least known player at the WorldCup, Payne now has almost 700,000! pic.twitter.com/V179SyyylF — Sacha Pisani (@Sachk0) May 28, 2026

През 2020 г. Пейн отново попадна сред заглавията, когато по време на пандемията наруши карантината в Австралия и беше обвинен в шофиране в нетрезво състояние, след като се повози с голф количка на импровизирана разходка със свой съотборник. По-късно новозеландецът беше глобен със 700 австралийски долара от съд в Сидни, според местните медии.

Тимът на Нова Зеландия, който е поставен най-ниско в ранглистата на ФИФА от участниците на Мондиал 2026, започва участието си на 15 юни срещу Иран, а останалите отбори от група „G“ са Египет и Белгия.

