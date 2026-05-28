Новозеландски национал стана популярен заради ... аржентински инфлуенсър

Защитникът на Нова Зеландия - Тим Пейн, придоби голяма популярност, няколко дни след като аржентински инфлуенсър реши, че той е най-малко известният играч от повиканите за Световното първенство през следващия месец, съобщава агенция Ройтерс.
Вален Скарсини, познат като „elscarso“ в Инстаграм и ТикТок, направи видео, в което окуражава аудиторията си да хареса и да коментира под постовете на Пейн, както и да го последва.
В рамките на няколко дни последователите на 32-годишния бранител на Уелингтън Финикс в Инстаграм се увеличиха от 4715 до 660 000, изпреварвайки министър-председателя на Нова Зеландия - Кристофър Луксън, ръгби звездата Арди Савия, както и самия Скарсини.
„Чудех се защо социалните ми мрежи избухваха и тогава намерих твоята публикация, човече. Благодаря за любовта! Gracias, hermano (б.ред. превод от испански - „Благодаря, братко“)“, написа Тим Пейн в съобщение към Вален Скарсини.
През 2020 г. Пейн отново попадна сред заглавията, когато по време на пандемията наруши карантината в Австралия и беше обвинен в шофиране в нетрезво състояние, след като се повози с голф количка на импровизирана разходка със свой съотборник. По-късно новозеландецът беше глобен със 700 австралийски долара от съд в Сидни, според местните медии.
Тимът на Нова Зеландия, който е поставен най-ниско в ранглистата на ФИФА от участниците на Мондиал 2026, започва участието си на 15 юни срещу Иран, а останалите отбори от група „G" са Египет и Белгия.