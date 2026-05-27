Черна гора идва в Пловдив с играчи от Ланс, Аталанта, Лацио и ЦСКА 1948

Националният отбор на Черна гора вече направи три тренировки след като се събра на лагер за мачовете с България и със Словакия, като последни към групата от 28 футболисти се присъединиха Марко Янкович и Андрия Булатович. Голямата звезда на тима Никола Кръстович от Аталанта по всяка вероятност ще води атаката и срещу "лъвовете", а в групата има и двама футболисти с българска връзка.

Един от тях е Огнен Гашевич от ЦСКА 1948, а другият е Слободан Рубежич, играл за кратко в Арда (Кърджали) и в момента съотборник с Виктор Попов и Владимир Николов в Корона (Киелце). Ветеранът Стефан Савич, който в момента носи екипа на Трабзонспор, също е повикан. Срещата с нашите е на 1 юни (понеделник) от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Четири дни по-късно черногорците гостуват на Словакия в Кошице.

Разширеният състав на Черна гора:



Вратари: Даниел Петкович (Лиепая), Балша Попович (ОФК Београд), Бенямин Криестарац (Морнар Бар), Дишо Дублянич (Рудар Приедор)



Защитници: Стефан Савич (Трабзонспор), Адам Марушич (Лацио), Марко Вешович (Локомотива Загреб), Игор Вуячич (Рубин Казан), Никола Шипчич (Астерас Триполис), Слободан Рубежич (Корона Киелце), Милан Роганович и Стефан Милич (Партизан), Марко Перович (Атлетико Мадрид Б), Огнен Гашевич (ЦСКА 1948), Андрия Ражнятович (Сутиеска Никшич)



Полузащитници: Марко Янкович (Карабах), Сеад Хакшабанович (Малмьо), Дритон Цамай (Нови Пазар), Стефан Лончар (Акрон Толияти), Милан Вукотич (Партизан), Милош Бърнович (Арсенал Тула), Андрия Булятович (Ланс), Марко Шимун (Сутиеска Никшич)



Нападатели: Никола Кръстович (Аталанта), Милутин Осмаич (Престън Норт Енд), Виктор Джуканович (Дунайска стреда), Андрей Костич (Партизан), Балша Секулич (Морнар).