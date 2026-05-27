Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Черна гора идва в Пловдив с играчи от Ланс, Аталанта, Лацио и ЦСКА 1948

Черна гора идва в Пловдив с играчи от Ланс, Аталанта, Лацио и ЦСКА 1948

  • 27 май 2026 | 11:11
  • 3223
  • 0
Черна гора идва в Пловдив с играчи от Ланс, Аталанта, Лацио и ЦСКА 1948
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Черна гора

Националният отбор на Черна гора вече направи три тренировки след като се събра на лагер за мачовете с България и със Словакия, като последни към групата от 28 футболисти се присъединиха Марко Янкович и Андрия Булатович. Голямата звезда на тима Никола Кръстович от Аталанта по всяка вероятност ще води атаката и срещу "лъвовете", а в групата има и двама футболисти с българска връзка.

Един от тях е Огнен Гашевич от ЦСКА 1948, а другият е Слободан Рубежич, играл за кратко в Арда (Кърджали) и в момента съотборник с Виктор Попов и Владимир Николов в Корона (Киелце). Ветеранът Стефан Савич, който в момента носи екипа на Трабзонспор, също е повикан. Срещата с нашите е на 1 юни (понеделник) от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Четири дни по-късно черногорците гостуват на Словакия в Кошице.

Разширеният състав на Черна гора:

Вратари: Даниел Петкович (Лиепая), Балша Попович (ОФК Београд), Бенямин Криестарац (Морнар Бар), Дишо Дублянич (Рудар Приедор)

Защитници: Стефан Савич (Трабзонспор), Адам Марушич (Лацио), Марко Вешович (Локомотива Загреб), Игор Вуячич (Рубин Казан), Никола Шипчич (Астерас Триполис), Слободан Рубежич (Корона Киелце), Милан Роганович и Стефан Милич (Партизан), Марко Перович (Атлетико Мадрид Б), Огнен Гашевич (ЦСКА 1948), Андрия Ражнятович (Сутиеска Никшич)

Полузащитници: Марко Янкович (Карабах), Сеад Хакшабанович (Малмьо), Дритон Цамай (Нови Пазар), Стефан Лончар (Акрон Толияти), Милан Вукотич (Партизан), Милош Бърнович (Арсенал Тула), Андрия Булятович (Ланс), Марко Шимун (Сутиеска Никшич)

Нападатели: Никола Кръстович (Аталанта), Милутин Осмаич (Престън Норт Енд), Виктор Джуканович (Дунайска стреда), Андрей Костич (Партизан), Балша Секулич (Морнар).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски привлича и защитник от Португалия

Левски привлича и защитник от Португалия

  • 27 май 2026 | 06:36
  • 16171
  • 21
Ботев организира мирен протест пред Община Пловдив

Ботев организира мирен протест пред Община Пловдив

  • 26 май 2026 | 21:07
  • 3961
  • 15
ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

  • 26 май 2026 | 20:07
  • 48128
  • 86
Ботев обявява новия треньор в сряда

Ботев обявява новия треньор в сряда

  • 26 май 2026 | 19:18
  • 12093
  • 25
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
  • 13374
  • 117
От "Лаута": Поискахме БФС да измести баража за събота, отказаха ни категорично

От "Лаута": Поискахме БФС да измести баража за събота, отказаха ни категорично

  • 26 май 2026 | 18:30
  • 4704
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Левски представи нова емблема

Левски представи нова емблема

  • 27 май 2026 | 12:17
  • 4309
  • 32
ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

  • 27 май 2026 | 12:36
  • 2372
  • 1
Генчев поема Ботев (Пд), вече е в квартал "Каменица"

Генчев поема Ботев (Пд), вече е в квартал "Каменица"

  • 27 май 2026 | 10:52
  • 8124
  • 25
Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

  • 27 май 2026 | 09:50
  • 20632
  • 35
Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

  • 27 май 2026 | 10:00
  • 5768
  • 0
Бленджини: Успехът на България на СП 2025 може да се сравни само с титлата на Наполи преди 40 години с Марадона

Бленджини: Успехът на България на СП 2025 може да се сравни само с титлата на Наполи преди 40 години с Марадона

  • 27 май 2026 | 10:16
  • 6076
  • 3