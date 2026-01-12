Ямал е изправен пред най-сериозното предизвикателство в своя живот, сигурен е Канисарес

Бившият вратар на испанския национален отбор Сантяго Канисарес смята, че Ламин Ямал от Барселона е изправен пред най-предизвикателната година в кариерата си.

"Този сезон може би е най-труден в кариерата на Ламин Ямал до момента. Той трябва да затвърди постиженията си. Ще му бъде доста трудно, защото блестеше на най-високо ниво. Това е и година на големи промени, особено в личен план за Ямал. Вече не можеш да пиеш бира тук или Кока-Кола там, нито да разхождаш кучето си в парка. Всичко се променя драстично, когато си футболна звезда", каза Канисарес, цитиран от вестник "Марка" в понеделник.



Вратарят изигра най-силните си години във Валенсия. С "бяло-черните" той спечели два пъти титлата на Испания, веднъж купата на страната, по един път купата на УЕФА и Суперкупата на Европа и игра на два финала в Шампионската лига.