Ямал след отпадането: Да се предадем не е вариант, ще я донесем отново в Барселона

Звездата на Барселона Ламин Ямал излезе с послание в социалните мрежи след отпадането на каталунците от Атлетико Мадрид в Шампионската лига.
18-годишният футболист изигра силен мач и вкара първия гол за тима си, но усилията му в крайна сметка не се оказаха достатъчни за продължаване напред.
Ден след отпадането Ламин Ямал отправи послание, изпълнено с амбиция и отдаденост, чрез своите социални мрежи:
„Дадохме всичко от себе си, но не беше достатъчно. Това е само част от пътя: за да стигнеш до върха, трябва да се изкачваш, и знаем, че няма да е лесно, нито ще ни го направят лесно. Но да се предадем не е вариант.
Имаме повече от достатъчно причини да бъдем ентусиазирани и ще се борим за целите си с всички сили. Всяка грешка е урок и не се съмнявайте, че ще се поучим от всяка една. Ние сме Барса и отново ще бъдем там, където ни е мястото. Родителите ми са ме научили, че думата на един мъж винаги се спазва... и ще я донесем в Барселона. Sempre Barça!“
