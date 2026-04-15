Ямал след отпадането: Да се предадем не е вариант, ще я донесем отново в Барселона

Звездата на Барселона Ламин Ямал излезе с послание в социалните мрежи след отпадането на каталунците от Атлетико Мадрид в Шампионската лига.

18-годишният футболист изигра силен мач и вкара първия гол за тима си, но усилията му в крайна сметка не се оказаха достатъчни за продължаване напред.

🚨 Lamine Yamal via Instagram:



"We gave everything, but it wasn’t enough. This is just part of the journey: to reach the top you have to climb, and we know it won’t be easy and they won’t make it easy for us. But giving up is not an option."



"We have more than enough reasons… — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 15, 2026

Ден след отпадането Ламин Ямал отправи послание, изпълнено с амбиция и отдаденост, чрез своите социални мрежи:

„Дадохме всичко от себе си, но не беше достатъчно. Това е само част от пътя: за да стигнеш до върха, трябва да се изкачваш, и знаем, че няма да е лесно, нито ще ни го направят лесно. Но да се предадем не е вариант.

Имаме повече от достатъчно причини да бъдем ентусиазирани и ще се борим за целите си с всички сили. Всяка грешка е урок и не се съмнявайте, че ще се поучим от всяка една. Ние сме Барса и отново ще бъдем там, където ни е мястото. Родителите ми са ме научили, че думата на един мъж винаги се спазва... и ще я донесем в Барселона. Sempre Barça!“

Следвай ни:

Снимки: Imago