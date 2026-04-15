Анри засипа с похвали и благодарности Гризман

След класирането на Атлетико Мадрид за полуфиналите на Шампионската лига, елиминирайки Барселона, Тиери Анри отдаде дължимото на ветерана на отбора от испанската столица Антоан Гризман.

"Антоан, мерси. Мерси за всичко, което направи за френския футбол, за френския народ, за националния тим и просто за футбола. Винаги съм се забавлявал да те гледам. Завърши добре с Атлетико и всичко добро в Орландо. Ако имаш нужда от каквото и да е, познавам добре Мейджър Лийг Сокър. И още веднъж благодаря, свалям ти шапка", каза бившият нападател на Арсенал и Барселона за сънародника си в телевизионното предаване CBS Sports Golazo.

"Благодаря много, това ме трогва, след като идва от легенда като теб", отговори Гризман, който никога не е бил капитан на тима на Франция.

Снимки: Gettyimages