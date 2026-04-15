Официалният акаунт на Атлетико Мадрид засипа с подигравки Барселона

След като елиминира Барселона на 1/4-финалите в Шампионската лига, Атлетико Мадрид отпразнува успеха си със серия от хапливи публикации в социалните мрежи, насочени към каталунския си съперник.

Nosotros ahora mismo 😁 pic.twitter.com/aH47FkVgmq — Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

Веднага след мача от Атлетико публикуваха забавно меме с текст „Ние в момента“, последвано от кратки съобщения като „Е, добре“ и „Как сте“ към своите над 5,1 милиона последователи в социалната мрежа X (преди Twitter).

Една от най-обсъжданите публикации беше колаж, изобразяващ Антоан Гризман, Адемола Луукман, Александър Сьорлот и Хулиан Алварес със слънчеви очила и слушалки. Позата им беше директна препратка към снимка на баскетболната звезда ЛеБрон Джеймс, която Ламин Ямал беше използвал по-рано, намеквайки за обрат в Мадрид.

В друг хаплив пост от акаунта на "рохибланкос" споделиха меме, в което лъв с емблемата на Барселона бяга страховито, но турист с емблемата пък на Атлетико дърпа гривата му, която се оказва маска. Така царят на животните се променя в дружелюбно изглеждащо куче, което е поредна подигравка с каталунците.

Atlético de Madrid. Más que un club. pic.twitter.com/n6TpoghPeb — Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

За да бъде празненството в социалните мрежи пълно, „дюшекчиите“ не се посвениха да посегнат и на историческия девиз на Барселона. Клубът публикува видео на играчите, празнуващи с феновете, придружено с текста: „Атлетико де Мадрид. Повече от клуб“. Това беше ясна ирония с прочутото каталунско мото „Més que un club“ (Повече от клуб).

Dame un grrr. pic.twitter.com/tErf1Hv6dr — Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

Днес сутринта Атлетико не пропусна да се заяде и с треньора на Барселона Ханзи Флик, който преди реванша се оплака от височината на тревата на стадион „Метрополитано".

„Обожаваме миризмата на прясно окосена трева сутрин“, написаха от мадридския клуб. Това е едновременно отговор на оплакването на Флик за височината на тревата, както и Барса пред УЕФА, както и перафраза на култовата реплика „Обичам миризмата на напалм сутрин“ от филма „Апокалипсис сега“ (1979 г.) на Франсис Форд Копола.

Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana. pic.twitter.com/TnPMHJq2ro — Atlético de Madrid (@Atleti) April 15, 2026

В крайна сметка УЕФА отхвърли жалбата на каталунците и отсъди в полза на Атлетико, а последният смях остана за Диего Симеоне и компания.

Следвай ни:

Снимки: Imago