Флик: Трябваше да вкараме още голове

  • 15 апр 2026 | 06:31
Ханзи Флик говори след болезненото отпадане на неговата Барселона от Атлетико Мадрид в 1/4-финалите на Шампионската лига. Каталунците спечелиха реванша с 2:1, но отпаднаха от надпреварата, след като загубиха първия мач с 0:2 и така напуснаха най-комерсиалния европейски клубен турнир след поражение в общия резултат с 2:3.

10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

"Разочаровани сме. Имахме много възможности, особено през първото полувреме. Имахме шанс да отбележим трети гол, но вместо това допуснахме такъв. Това е, което прави футболът. Нуждаехме се да го сторим по-добре, но в крайна сметка по отношение на манталитета и отношението, тимът даде всичко от себе си. Те свършиха страхотна работа, а ние просто не се справихме.

Чоло: През второто полувреме играта стана по-равностойна

Следващата стъпка е да спечелим Ла Лига. Трябва да покажем отношението, манталитета. Всички сме разочаровани. За всички е голяма мечта да спечелим Шампионската лига. Разбира се, трябва да се учим, но имаме и млад отбор. Трябва да се подобрим и ще се подобрим през следващия сезон. Мен не ме интересува кога ще спечелим Ла Лига. Искам да спечеля Ла Лига. Няма значение в кой ден ще спечелим Ла Лига. Сега можем да се съсредоточим върху Ла Лига. Трудно е, защото всички вярваха, че можем да го направим днес, но трябва да го приемем и ще се върнем

Днес е добре да говорим и за това как се справят играчите. Всеки ден трябва да учим повече, трябва да бъдем по-добри и това е, което искаме да направим. Знам, че е много разочароващо за всички, но това е футбол, това е живот и трябва да се върнем

