  3. Гави: Ние сме по-добри от Атлетико

Гави: Ние сме по-добри от Атлетико

  • 15 апр 2026 | 11:39
Халфът на Барселона Гави е категоричен, че отборът му е бил по-добър в двубоя срещу Атлетико Мадрид от четвъртфиналите на Шампионската лига. Барселона спечели реванша в Мадрид с 2:1, но отпадна след поражението в първия мач с 0:2. Гави не се сдържа пред коментаторите на TNT Sports и многократно заяви, че смята, че отборът му е надиграл по всички показатели Атлетико.

10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

„Днешният мач боли. Ние сме много по-добри от Атлетико Мадрид, но става въпрос за отбелязване на голове, а те вкараха повече от нас. Може би имат повече опит в тези мачове; това също играе роля. Днес ги надиграхме напълно през целия мач. Така е. Те получават един шанс, вкарват гол и това реши всичко. Така беше“, каза Гави. Халфът потвърди за конфронтация между треньорските щабове на Атлетико и Барселона, когато беше попитан от журналист на TNT.

Рафиня избухна срещу съдията: Откраднат мач, беше го страх, че Барселона ще продължи напред

„В крайна сметка имаше нервни изблици, но това е нормално за такъв мач. Знаем, че сме много по-добри от тях. Загубата в първия мач беше решаваща за изхода от този сблъсък. Ние сме отбор и няма извинения. Днес дадохме всичко от себе си и мисля, че феновете на Барса могат да се гордеят. Очевидно ние сме тези, които най-много искат да спечелят Шампионската лига. Но в крайна сметка това е футбол. Отборът, който вкара най-много голове, печели. Заслужавахме го повече, но не вкарахме повече голове. Такъв е футболът. Догодина ще дадем всичко от себе си, за да спечелим Шампионската лига  Сигурен съм, че ще го спечелим, ако не догодина, то по-следващата. Ще го спечелим. Сигурен съм в това. Феновете на Барса искат Шампионската лига и ние искаме да я спечелим за тях“, заключи Гави.

Снимки: Gettyimages

