Рафиня избухна срещу съдията: Откраднат мач, беше го страх, че Барселона ще продължи напред

Една от звездите на Барселона - Рафиня, избухна след драматичния реванш срещу Атлетико Мадрид снощи в Шампионската лига, в който "дюшекчиите" загубиха с 1:2, но продължиха напред след общ резултат 3:2.

‼️Raphinha: "It was a robbery for me. They did I don't know how many fouls, and didn't get a single yellow card."



"We played very well." pic.twitter.com/SY9EKgXeMh — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 14, 2026

Разбира се, претенциите на крилото са към някои отсъждания на рефера Клеман Тюрпен. Бразилецът, който е контузен, но беше на „Метрополитано“, избухна в микс зоната след двубоя: "Беше тежко, особено като осъзнаеш, че трябва да работиш три пъти повече да печелиш срещите. Това е откраднат мач. Да се допусне грешка е човешко, но това да се случи отново във втория мач?

Играхме много добре, но този сблъсък ни беше откраднат. Съдийството имаше много проблеми, невероятни са решенията, които взе. Атлетико направи не знам колко нарушения, а реферът не им показа нито един жълт картон. Наистина искам да разбера страха му от това Барса да продължи напред в елиминациите“, допълни гневният Рафиня.

🚨🚨 Raphinha: "I really want to understand the fear that these referees have with Barça winning."



"Committing an error is human, but for it to happen again in the second match?"



"These matches have not been fair. This round was stolen from us." pic.twitter.com/dc1Vy1zTuE — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 14, 2026

Бразилецът бе заснет и да отправя думи към феновете на Атлетико след срещата. Той им казва: "Отпадате, отпадате в следващия кръг".

Снимки: Imago