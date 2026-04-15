Рафиня избухна срещу съдията: Откраднат мач, беше го страх, че Барселона ще продължи напред

Една от звездите на Барселона - Рафиня, избухна след драматичния реванш срещу Атлетико Мадрид снощи в Шампионската лига, в който "дюшекчиите" загубиха с 1:2, но продължиха напред след общ резултат 3:2.
Разбира се, претенциите на крилото са към някои отсъждания на рефера Клеман Тюрпен. Бразилецът, който е контузен, но беше на „Метрополитано“, избухна в микс зоната след двубоя: "Беше тежко, особено като осъзнаеш, че трябва да работиш три пъти повече да печелиш срещите. Това е откраднат мач. Да се допусне грешка е човешко, но това да се случи отново във втория мач?
Играхме много добре, но този сблъсък ни беше откраднат. Съдийството имаше много проблеми, невероятни са решенията, които взе. Атлетико направи не знам колко нарушения, а реферът не им показа нито един жълт картон. Наистина искам да разбера страха му от това Барса да продължи напред в елиминациите“, допълни гневният Рафиня.
Бразилецът бе заснет и да отправя думи към феновете на Атлетико след срещата. Той им казва: "Отпадате, отпадате в следващия кръг".
Снимки: Imago