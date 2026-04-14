  Атлетико Мадрид 0:0 Барселона, следете реванша на живо тук!

Атлетико Мадрид 0:0 Барселона, следете реванша на живо тук!

  • 14 апр 2026 | 21:06
  • 3436
  • 26
Атлетико Мадрид и Барселона играят при 0:0 в 1/4-финалния реванш от Шампионската лига.

Мадридчани имат аванс от 2:0 след първия сблък.

През уикенда "дюшекчиите" претърпяха неприятно поражение в Ла Лига с 1:2 от Севиля, но тогава Диего Симеоне излезе предимно с резервите си и сега се завръща с основните си футболисти. Аржентинецът смени всичките си полеви играчи спрямо загубата от андалусийци и от въпросния двубой се довери само на стража Хуан Мусо. Нататък Науел Молина, Робин Льо Норман, Клеман Лангле, Матео Руджери, Джулиано Симеоне, Маркос Йоренте, Коке, Адемола Луукман, Антоан Гризман, Хулиан Алварес стартираха на мястото на Хавиер Боняр, Марк Пубий, Даниел Мартинес, Хулио Диас, Родриго Мендоса, Обед Варгас, Раян Белаид, Алекс Баена, Тиаго Алмада, Александър Сьорлот.

Барселона натрупа самочувствие преди реванша с бой по Еспаньол с 4:1 в регионалното дерби. Ханзи Флик бе доста по-икономичен спрямо Симеоне и направи само две промени, пускайки за първия съдийски сигнал в игра Жул Кунде, Дани Олмо вместо Роналд Араухо, Пау Кубарси. Сред титулярите са Ламин Ямал и Феран Торес, които бяха в основата на успеха в каталунското дерби с общо три гола и две асистенции, докато третият голмайстор Маркъс Рашфорд, както през уикенда, така и в днешния мач започна на резервната скамейка.

Мачът започва в 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ще проследи развитието му в реално време.

АТЛЕТИКО МАДРИД - БАРСЕЛОНА (0:2 общ резултат)

ШАМПИОНСКА ЛИГА, 1/4-ФИНАЛ

РЕВАНШ (0:2 в първия мач)

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Атлетико Мадрид: 1. Хуан Мусо, 16. Науел Молина, 15. Робин Льо Норман, 15. Клеман Лангле, 3. Матео Руджери, 20. Джулиано Симеоне, 14. Маркос Йоренте, 6. Коке, 22. Адемола Луукман, 7. Антоан Гризман, 19. Хулиан Алварес
Старши треньор: Диего Симеоне

Барселона: 13. Жоан Гарсия, 23. Жул Кунде, 24. Ерик Гарсия, 18. Жерард Мартин, 2. Жоао Кансело, 8. Педри, 6. Гави, 10. Ламин Ямал, 20. Дани Олмо, 16. Фермин Лопес, 7. Феран Торес
Старши треньор: Ханзи Флик

НАЧАЛО: 14 април 2026 г. (вторник) | 22:00 часа
СТАДИОН: Метрополитано, Мадрид (Испания)
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Клеман Тюрпен (Франция)

