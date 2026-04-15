Вратарят на Атлетико ироничен към претенциите на Барселона: Все едно е имало три дузпи за тях

Един от героите за Атлетико Мадрид Хуан Мусо, който има основна заслуга за отстраняването на Барселона, е сигурен, че столичани не са изоставали игрово в нито един момент от реванша с каталунците. В него Барса спечели с 2:1, но Атлетико продължава напред след 2:0 в първата среща. Аржентинският вратар добави, че каталунците не могат да имат претенции към съдийството на французина Клеман Тюрпен и неговите помощници.

"В нито един момент от мача не изоставахме. Лудост е да се опитваме да представим този мач като грабеж. „Просто НЕ МОЖЕ да се говори за кражба. Представяте го така, сякаш е имало три дузпи или четири червени картона. Спечелихме на терена. Спечелихме с 2:0 като гости. Последният защитник във футбола също е червен картон", заяви Мусо, цитиран от испанските медии.

Той е сигурен, че не е имало нарушение в наказателното поле на Атлетико срещу Фермин Лопес през първото полувреме. Тогава Мусо удари неволно Фермин в лицето.

🇦🇷😡 Juan Musso responds to Raphinha: "You simply cannot talk about a robbery. You make it seem like there were three penalties or four red cards. We won on the pitch. We won 2-0 away from home. Last man in football is also a red card."@teledeporte pic.twitter.com/QvmTO4dkec — Atletico Universe (@atletiuniverse) April 14, 2026

"Червен картон? Шегувате ли се? Как може да ме питате за инцидента с Фермин? И на мен ми беше болно. Естественото ми движение, с което се опитах да запълня пространството, доведе до сблъсък с крака ми“.

Ако наистина искат дузпа за ситуацията с Фермин Лопес, това е повече от неприемливо. Как може някой да си помисли, че това е дузпа?", каза още Хуан Мусо.

Снимки: Imago