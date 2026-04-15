Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Рафиня може да отнесе три мача наказание за критиките към съдийството

  • 15 апр 2026 | 14:49
  • 132
  • 0

Крилото на Барселона Рафиня може да получи наказание от три мача от УЕФА за Шампионската лига заради критиките към съдийството, които направи след мача срещу Атлетико Мадрид, съобщава "Мундо Депортиво". Бразилецът твърди, че каталунците са били „ограбени“ във втория мач от четвъртфинала на Шампионската лига, намеквайки за спорни съдийски решения. Барселона победи Атлетико Мадрид във втория мач (2:1), но загуби с общ резултат 2:3. Каталунците доиграха мача с десет души поради изгонването на Ерик Гарсия. Съдията отмени и един гол на Барселона. Рафиня, въпреки че не игра поради контузия, говори пред бразилска медия след мача и обвини съдията в „грабеж“.

„Това беше грабеж, съдийството не беше добро. Решенията, които взеха, бяха невероятни. Атлетико Мадрид направи не знам колко нарушения и не получи нито един жълт картон. Не разбирам защо ги е страх Барселона да продължи напред.“ Ако бъде наказан, Рафиня ще трябва да изтърпи санкцията в следващото издание на Шампионска лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

