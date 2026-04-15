Чоло: През второто полувреме играта стана по-равностойна

Диего Симеоне логично остана доволен от класирането на неговия Атлетико Мадрид на 1/2-финалите в Шампионската лига. "Дюшекчиите" загубиха реванша срещу Барселона с 1:2, но след като бяха спечелили първия мач преди седмица с 2:0, те прогресираха напред с общ резултат 3:2. По този начин самият Симеоне се превърна в истинска "черна котка" за каталунците, тъй като Атлетико отстрани петкратните европейски шампиони три пъти под негово ръководство. Интересното е, че всеки път това се случваше на 1/4-финал, като последният път бе преди точно 10 години. Тогава през 2016 г. Барса отново спечели с 2:1 в единия мач, но в другия Атлети се наложи с 2:0.

10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

"Изминаха 14 години и честно казано, виждайки отборът да продължава да се състезава, наистина ме трогва. Играчите се промениха, трябваше да започневаме от начало много пъти и накрая пак сме тук в топ 4 на Европа!

Вложихме огромни усилия през първото полувреме и въпреки някои индивидуални грешки, успяхме да се върнем в играта. Голът беше истинска красота. Втората част беше по-равностойна. Смените ни дадоха тласък на енергия и те загубиха част от темпото, което бяха показали през първото полувреме.

Флик: Трябваше да вкараме още голове

Ранният спад беше възможен, защото те са наистина много добър отбор. Когато правиш грешки, те не ти позволяват да се откачиш. Трябваше да играем нашият футбол, зашото мачът нямаше да се разреши от защитата - дори да ни бяха форсирали да се защитаваме.

Отиваме на полуфиналите с целия ни ентусиазъм и пълна вяра. Знаем силните ни страни, както и слабостите ни. Трябва да сме напълно уверени в това, което правим. Ние сме готови и ще се стремим към онова, което преследваме от години", каза Симеоне.