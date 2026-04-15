  3. Фенове на Байерн опитаха да устроят шумна нощ за звездите на Реал Мадрид

Фенове на Байерн опитаха да устроят шумна нощ за звездите на Реал Мадрид

  15 апр 2026 | 14:30
Фенове на Байерн опитаха да устроят шумна нощ за звездите на Реал Мадрид

Тази нощ пред хотела на Реал Мадрид в Мюнхен, където са отседнали Килиан Мбапе и неговите съотборници, е имало шумна заря, съобщават медиите в Германия и Испания.

"Билд и "Ел Чирингито" информират, че неизвестни лица са запалили фойерверки в близост до хотела на испанския рекорден шампион преди решителния реванш от четвъртфиналите между Байерн и Реал Мадрид в Шампионската лига.

Испанската медия показа видео от акцията в малките часове на нощта, чиято цел е била да наруши нощната почивка на звездите на "лос бланкос". На кадрите се вижда как охраната на „кралете“ незабавно започва да издирва извършителите в района на хотела. Търсенето обаче очевидно е било неуспешно, тъй като до момента не е ясно кой точно стои зад инцидента.

Предполага се, че това са били фенове на Байерн, които са искали да попречат на съня на играчите на Реал. В миналото подобни акции преди мачове от европейските клубни турнири са се случвали многократно.

Според медиите в Германия обаче целта да бъде нарушено спокойствието на испанците едва ли е постигната. Стаите в хотела на Реал Мадрид са оборудвани със звукоизолирани прозорци с многослойно остъкляване. Освен това делегацията на "лос бланкос" е настанена в задната част на сградата и поради тази причина не е имало смущения в почивката им.

"Билд" припомня, че самият отбор на Байерн също е бил жертва на подобен инцидент – през януари 2025 г. при гостуването си в Ротердам. Вечерта след атаката с фойерверки впрочем мюнхенци загубиха с 0:3 от Фейенорд.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Чоло: През второто полувреме играта стана по-равностойна

Чоло: През второто полувреме играта стана по-равностойна

  • 15 апр 2026 | 06:51
  • 4832
  • 5
Флик: Трябваше да вкараме още голове

Флик: Трябваше да вкараме още голове

  • 15 апр 2026 | 06:31
  • 8279
  • 11
Луис Енрике: Днес съм много горд с отбора си

Луис Енрике: Днес съм много горд с отбора си

  • 15 апр 2026 | 06:12
  • 5905
  • 1
Конате: Беше несправедливо като през миналия сезон

Конате: Беше несправедливо като през миналия сезон

  • 15 апр 2026 | 05:49
  • 3140
  • 1
Слот избухна заради ВАР: Много решения бяха срещу нас този сезон

Слот избухна заради ВАР: Много решения бяха срещу нас този сезон

  • 15 апр 2026 | 05:22
  • 8241
  • 14
Отиде си бивш шеф на френския футбол

Отиде си бивш шеф на френския футбол

  • 15 апр 2026 | 04:37
  • 3007
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

  • 15 апр 2026 | 12:11
  • 5754
  • 2
Обявиха къде и с кой играе България преди гостуването в Молдова

Обявиха къде и с кой играе България преди гостуването в Молдова

  • 15 апр 2026 | 14:21
  • 1937
  • 1
Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

  • 15 апр 2026 | 13:02
  • 5585
  • 19
Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

  • 15 апр 2026 | 14:17
  • 1221
  • 2
ЦСКА с рекордни приходи след дербито

ЦСКА с рекордни приходи след дербито

  • 15 апр 2026 | 09:47
  • 17608
  • 41
Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

  • 15 апр 2026 | 07:12
  • 14608
  • 51