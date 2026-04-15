Фенове на Байерн опитаха да устроят шумна нощ за звездите на Реал Мадрид

Тази нощ пред хотела на Реал Мадрид в Мюнхен, където са отседнали Килиан Мбапе и неговите съотборници, е имало шумна заря, съобщават медиите в Германия и Испания.
"Билд и "Ел Чирингито" информират, че неизвестни лица са запалили фойерверки в близост до хотела на испанския рекорден шампион преди решителния реванш от четвъртфиналите между Байерн и Реал Мадрид в Шампионската лига.
Испанската медия показа видео от акцията в малките часове на нощта, чиято цел е била да наруши нощната почивка на звездите на "лос бланкос". На кадрите се вижда как охраната на „кралете“ незабавно започва да издирва извършителите в района на хотела. Търсенето обаче очевидно е било неуспешно, тъй като до момента не е ясно кой точно стои зад инцидента.
Предполага се, че това са били фенове на Байерн, които са искали да попречат на съня на играчите на Реал. В миналото подобни акции преди мачове от европейските клубни турнири са се случвали многократно.
Според медиите в Германия обаче целта да бъде нарушено спокойствието на испанците едва ли е постигната. Стаите в хотела на Реал Мадрид са оборудвани със звукоизолирани прозорци с многослойно остъкляване. Освен това делегацията на "лос бланкос" е настанена в задната част на сградата и поради тази причина не е имало смущения в почивката им.
"Билд" припомня, че самият отбор на Байерн също е бил жертва на подобен инцидент – през януари 2025 г. при гостуването си в Ротердам. Вечерта след атаката с фойерверки впрочем мюнхенци загубиха с 0:3 от Фейенорд.
