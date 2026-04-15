Фенове на Байерн опитаха да устроят шумна нощ за звездите на Реал Мадрид

Тази нощ пред хотела на Реал Мадрид в Мюнхен, където са отседнали Килиан Мбапе и неговите съотборници, е имало шумна заря, съобщават медиите в Германия и Испания.

"Билд и "Ел Чирингито" информират, че неизвестни лица са запалили фойерверки в близост до хотела на испанския рекорден шампион преди решителния реванш от четвъртфиналите между Байерн и Реал Мадрид в Шампионската лига.

😯🧨 PETARDOS EN EL HOTEL DEL REAL MADRID.



😳 Fuegos artificiales de madrugada y la seguridad del club busca a los responsables.



📹 MOMENTO CAPTADO por @elchiringuitotv. pic.twitter.com/kffkkwIdcm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 14, 2026

Испанската медия показа видео от акцията в малките часове на нощта, чиято цел е била да наруши нощната почивка на звездите на "лос бланкос". На кадрите се вижда как охраната на „кралете“ незабавно започва да издирва извършителите в района на хотела. Търсенето обаче очевидно е било неуспешно, тъй като до момента не е ясно кой точно стои зад инцидента.

Предполага се, че това са били фенове на Байерн, които са искали да попречат на съня на играчите на Реал. В миналото подобни акции преди мачове от европейските клубни турнири са се случвали многократно.

Only a handful of Bayern fans were responsible for the fireworks outside Real Madrid's hotel last night in order to disrupt the players' sleep. The troublemakers then escaped quickly. However, the rooms of the hotel have soundproof windows with multiple panes of glass.… https://t.co/uN6B8PrzfW — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 15, 2026

Според медиите в Германия обаче целта да бъде нарушено спокойствието на испанците едва ли е постигната. Стаите в хотела на Реал Мадрид са оборудвани със звукоизолирани прозорци с многослойно остъкляване. Освен това делегацията на "лос бланкос" е настанена в задната част на сградата и поради тази причина не е имало смущения в почивката им.

"Билд" припомня, че самият отбор на Байерн също е бил жертва на подобен инцидент – през януари 2025 г. при гостуването си в Ротердам. Вечерта след атаката с фойерверки впрочем мюнхенци загубиха с 0:3 от Фейенорд.

Снимки: Imago