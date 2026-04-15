Почина голяма легенда на Реал Мадрид, претърпял крах с Испания през 1982-а

На 96-годишна възраст почина бившият защитник на Реал Мадрид Хосе Емилио Сантамария, съобщиха от клуба. Сантамария бе роден в Монтевидео, Уругвай на 31 юли 1929 г. Той е част от първото златно поколение на Реал от средата на миналия век, с което печели четири пъти КЕШ - през 1958, 1959, 1960 и 1966 г.

Бранителят на "белите" става шест пъти шампион на Испания и записва участие в 337 официални мача. След края на състезателната си кариера през 1966 г. уругваецът започва работа като треньор в Испания. Сантамария води националния тим на Олимпийските игри през 1968 и през 1980 г., както и на домашното световно първенство през 1982 г. Тогава "Ла Роха" търпи крах - стартира с реми срещу Хондурас и записва само една победа на турнира. Като треньор той е водил и тима на Еспаньол. От Реал не посочиха причина за смъртта на Сантамария.

Снимки: Imago