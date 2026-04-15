  3. Почина голяма легенда на Реал Мадрид, претърпял крах с Испания през 1982-а

Почина голяма легенда на Реал Мадрид, претърпял крах с Испания през 1982-а

  • 15 апр 2026 | 12:18
Почина голяма легенда на Реал Мадрид, претърпял крах с Испания през 1982-а

На 96-годишна възраст почина бившият защитник на Реал Мадрид Хосе Емилио Сантамария, съобщиха от клуба. Сантамария бе роден в Монтевидео, Уругвай на 31 юли 1929 г. Той е част от първото златно поколение на Реал от средата на миналия век, с което печели четири пъти КЕШ - през 1958, 1959, 1960 и 1966 г.

Бранителят на "белите" става шест пъти шампион на Испания и записва участие в 337 официални мача. След края на състезателната си кариера през 1966 г. уругваецът започва работа като треньор в Испания. Сантамария води националния тим на Олимпийските игри през 1968 и през 1980 г., както и на домашното световно първенство през 1982 г. Тогава "Ла Роха" търпи крах - стартира с реми срещу Хондурас и записва само една победа на турнира. Като треньор той е водил и тима на Еспаньол. От Реал не посочиха причина за смъртта на Сантамария.

Снимки: Imago

Чоло: През второто полувреме играта стана по-равностойна

Чоло: През второто полувреме играта стана по-равностойна

  • 15 апр 2026 | 06:51
  • 4579
  • 3
Флик: Трябваше да вкараме още голове

Флик: Трябваше да вкараме още голове

  • 15 апр 2026 | 06:31
  • 8055
  • 10
Луис Енрике: Днес съм много горд с отбора си

Луис Енрике: Днес съм много горд с отбора си

  • 15 апр 2026 | 06:12
  • 5783
  • 1
Конате: Беше несправедливо като през миналия сезон

Конате: Беше несправедливо като през миналия сезон

  • 15 апр 2026 | 05:49
  • 3020
  • 1
Слот избухна заради ВАР: Много решения бяха срещу нас този сезон

Слот избухна заради ВАР: Много решения бяха срещу нас този сезон

  • 15 апр 2026 | 05:22
  • 7980
  • 12
Отиде си бивш шеф на френския футбол

Отиде си бивш шеф на френския футбол

  • 15 апр 2026 | 04:37
  • 2896
  • 0
Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

  • 15 апр 2026 | 12:11
  • 3937
  • 2
Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

  • 15 апр 2026 | 13:02
  • 1296
  • 2
ЦСКА с рекордни приходи след дербито

ЦСКА с рекордни приходи след дербито

  • 15 апр 2026 | 09:47
  • 14194
  • 37
Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

  • 15 апр 2026 | 07:12
  • 12799
  • 40
Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

  • 15 апр 2026 | 09:39
  • 3749
  • 7
Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

  • 15 апр 2026 | 07:33
  • 8623
  • 4