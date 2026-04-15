Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

Байерн (Мюнхен) и Реал Мадрид ще се изправят един срещу друг в реванша от Шампионска лига за сезон 2025/2026. Срещата е насрочена за днес. от 22:00 часа на стадион "Алианц Арена". Двубоят ще бъде ръководен от словенския рефер Славко Винчич, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен европейски сблъсък между два от най-титулуваните клубове в историята на турнира.

Баварците имат преднина от един гол, след като спечелиха с 2:1 първата среща на "Бернабеу". Те се намират и в изключителна форма, след като записаха пет последователни победи във всички турнири. През уикенда машината на Венсан Компани разгроми с 5:0 като гост Санкт Паули и на практика капарира титлата в Германия. Съвсем не е такова положението в Реал Мадрид, където тази среща с Байерн се явява мачът на сезона. Тимът на Алваро Арбелоа показва колебливи резултати, като в последните си пет мача има две победи, едно равенство и две загуби. "Лос бланкос" вече изостават на цели 9 точки от лидера в Ла Лига и голям съперник Барселона, и на практика Шампионската лига се явява последният шанс за трофей на клуба през този сезон.

В последните пет сблъсъка между Байерн (Мюнхен) и Реал Мадрид, баварците имат лек превес с две победи, две равенства и една загуба. Най-скорошната среща между двата гранда се състоя само преди седмица, на 7 април 2026 г., когато Байерн победи с 2:1 като гост в първия мач от настоящия сблъсък в Шампионска лига. През май 2024 г. Реал Мадрид спечели с 2:1 в мач от същия турнир, а седмица по-рано двата отбора завършиха наравно 2:2 на "Алианц Арена". Историята на срещите показва, че двубоите между тези два европейски гиганта винаги са изпълнени с голове и драматични обрати. Испанците се намират в серия от четири последователни пъти, в които отстраняват баварския гранд.

И двата отбора имат някои проблеми, като за Байерн няма да играе контузеният голям талант Ленарт Карл, както и третия вратар Свен Улрайх. За Реал главоболията са по-големи, като Тибо Куртоа отново няма да е на разположение, трайно контузен е Родриго, в последния момент от групата отпадна Раул Асенсио, а Орелиан Чуамени е наказан.

