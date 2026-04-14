Арбелоа: Ако има отбор, който вярва в обрата, то това сме ние, победа за Реал Мадрид няма да е чудо

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа говори пред медиите преди утрешния реванш срещу Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига. “Лос бланкос” имат трудната задача да наваксат пасива си след загуба с 1:2 в Испания в първия мач.

„Имаме голямо желание. Убедени сме, че можем да го направим, вярваме в това, което носим със себе си, и сме подготвени за един велик мач. Ако има отбор, който вярва в обрата, то това сме ние. Утре ще имаме повече играчи, които не бяха в първия мач. Никой не знае какъв ще е резултатът утре. Но ще се върнем с гордост.

🚨 Arbeloa: "If there's any team that can come to the Allianz and win, it's Real Madrid. The team with 15 UCL trophies." pic.twitter.com/VV7o5ujdfl — Madrid Universal (@MadridUniversal) April 14, 2026

Не знам дали ще бъде финал преди финала, това са два клуба с богата история, но трябва да се концентрираме върху себе си и върху това, което можем да контролираме. Не виждам да се налага да правим някакво чудо. Ако онзи ден бяхме спечелили, това нямаше да е никаква лудост. Вратарят им (б.ред. - Нойер) беше MVP на срещата и ние сме способни да го направим. Никой, който познава Мадрид, не мисли, че победа на Мадрид утре ще бъде чудо”, започна Арбелоа.

“Историята на Мадрид е изградена от невъзможни неща. Ние сме готови да се борим, за да направим историята на този клуб още по-велика и да обърнем резултата като гости”, допълни той.

🚨 Arbeloa: “I know my XI for tomorrow, it’s set.” pic.twitter.com/jb0CmXj1jX — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 14, 2026

“Имаме много варианти и играчи, които могат да играят на позицията на Чуамени (б.ред. - който е наказан за мача). Камавинга, Тиаго Питарч, Валверде... Чувствам се много спокоен. Знам стартовия състав, който ще излезе утре, и това ми дава увереност. Същото важи и за тези, които ще влязат от резервната скамейка. Изпълнен съм с увереност и се чувствам привилегирован“, каза още наставникът на Реал.

🚨 Arbeloa: "A miracle if we win tomorrow? Absolutely not. In the first leg, their goalkeeper was the man of the match, no one would have been surprised if we had won that game."



"So, why would our win tomorrow be a miracle? Real Madrid's history was built on overcoming tough… pic.twitter.com/Y589tS1yja — Madrid Universal (@MadridUniversal) April 14, 2026

“Не знам колко отбора могат да се похвалят, че са спечелили 15 пъти Купата на Европа. Играчите вярват, клубът вярва. Нито един фен на Реал Мадрид не ми е казал, че не вярва. Реал Мадрид ще бъде там утре и ще дадем най-доброто от себе си“, завърши Арбелоа.

