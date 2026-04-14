Белингам: Този мач е всичко или нищо за нас, играем, за да спасим сезона

  • 14 апр 2026 | 20:20
Белингам: Този мач е всичко или нищо за нас, играем, за да спасим сезона

Всички в Реал Мадрид са наясно, че могат да спасят сезона си само ако наваксат изоставането от Байерн (Мюнхен) и продължат напред в Шампионската лига. Това заяви халфът на "белите" Джуд Белингам преди утрешния реванш на "Алианц Арена".

"Наясно сме с положението си и сме подготвени. Фокусирани сме. Утрешният мач е финал за нас. В крайна сметка сезонът ни зависи от това. Ще се опитаме да дадем най-доброто от себе си.

Всяка загуба в Шампионската лига е катастрофа, имайки предвид настоящата ни ситуация. Залогът е голям, всичко или нищо. Няма да се крием, няма да имаме други възможности. Трябва да играем и да спечелим.

Чувствам се добре, макар че този сезон бе разочароващ, защото нямах късмет и пропуснах доста мачове заради контузии.

Този сезон позицията ми е променена. Преди играех по-напред в този диамант в халфовата линия. Миналата година играех повече отляво. С Арбелоа играя малко по-дълбоко. Мога да играя на няколко позиции. Трябва да се адаптирам. Искам да вкарвам повече голове, но също така трябва да се защитаваш. Трябва да намериш баланса. Трябва да помогна на отбора и да правя това, което треньорът иска.

В Ла Лига загубихме твърде много точки, особено у дома. Не можеш да спечелиш титлата, губейки толкова много точки срещу Барселона. Както и в гостуванията ни. Просто не е възможно. Не мисля, че битката е приключила. Изоставаме, но трябва да се съсредоточим върху утрешния сблъсък", заяви Белингам по време на днешната пресконференция на Реал.

Снимки: Gettyimages

