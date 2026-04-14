19 клуба от Серия "А" издигнаха своя кандидат за нов президент на Италианската федерация

  • 14 апр 2026 | 06:31
В Милано се проведе събрание на клубовете от Серия "А", първото след третото поредно отпадане на Италия от световни финали и последвалата оставка на президента на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина. Основна точка в дневния ред беше подкрепата на лигата за кандидатурата на Джовани Малаго, бивш президент на Италианския олимпийски комитет и настоящ ръководител на фондация „Милано Кортина“, за президентския пост във федерацията, пише "Гадзета дело Спорт".

Малаго вече си осигури подкрепата на почти всички клубове, включително и на грандовете от Севера. Първоначално против бяха президентът на Лацио Клаудио Лотито и този на Верона Итало Дзанци. Тяхното несъгласие не беше насочено към личността на Малаго, а към метода на избор – те настояваха първо да се обсъди програмата, а след това кандидатите. Впоследствие обаче и Верона реши да подкрепи бившия шеф на КОНИ. Крайният срок за подаване на кандидатури за президент е 13 май, а изборите са насрочени за 22 юни.

Гравина обясни за оставката си като президент и посочи проблемите на италианския футбол

Президентът на Серия "А", Ецио Симонели, коментира ситуацията по време на пауза в събранието:

„Осемнадесет от двадесет клуба (преди решението на Верона, бел. ред.) подкрепиха кандидатурата на Малаго. Отделните клубове гласуват с федерален формуляр, за да акредитират кандидат. При 11 гласа той щеше да стане официален кандидат. Ние имаме 18, с изключение на Лацио и Верона, но не поради липса на доверие – напротив, те уважават Малаго – а заради процедурен въпрос: искаха първо да се обсъдят програмите, а след това личността.“

„Сега топката е в полето на Малаго, който ще направи своите проверки и след това ще официализира кандидатурата си. Лично аз му желая всичко най-добро и ще го поканим тук, вероятно в понеделник, за да му представим нашите програми и да ги допълним с неговите идеи. Джовани е успял човек, на когото спортът дължи много. Искаме конструктивен диалог с правителството и моята работа ще бъде да го осъществя. Дали Малаго е наричал президентите от Серия "А" престъпници? Сигурно е променил мнението си. А и не си спомням такова изявление, вероятно е осъзнал, че е било прибързано и неуместно. Защо ние първи посочихме кандидат? Искахме да покажем незабавна реакция след спортната драма с националния отбор“, добави Симонели.

Официално: Гатузо също подаде оставка от националния отбор

Основният конкурент на Малаго изглежда ще бъде Джанкарло Абате. Шефът на Националната аматьорска лига заяви: „Ще поискам от моя управителен съвет да ме упълномощи с тази задача, точно както Серия "А" направи с Малаго. Споделянето на моята кандидатура ще позволи първо да се оценят идеите, да се навлезе в същината на това, което трябва да се направи, за да се възроди нашият футбол, и едва след това ще се премине към имената.“

Относно избора на Малаго, Абете добави: „Мислех, че би било по-подходящо да се следва друг път – да се прочете и оцени документът на Гравина, да се разбере какви отговорности поема всеки компонент към федерацията, да има споделена програма и след това да се намери правилният човек. Имаше това ускорение с номинацията на Малаго и щом подходът е такъв, ние ще последваме същия пример. Вече свиках управителните органи и ще поискам зелена светлина, за да мога да се кандидатирам. Призовавам техническите компоненти и другите лиги да направят същото, защото се нуждаем от приноса на всички. Приветствам и други предложения, защото целта е да се обединим около обща програма и единна кандидатура.“

Снимки: Gettyimages

