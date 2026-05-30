Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

  • 30 май 2026 | 16:28
  • 3862
  • 1
Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти обяви, че няма да заменя контузения Неймар с друг играч в състава за Световното първенство. Преди два дни лекарят на Селесао обяви, че нападателят на Сантос ще се възстановява 2-3 седмици от мускулна травма на прасеца и е много вероятно да пропусне отриващия мач на Бразилия срещу Мароко. Появиха се някои информации, че при тези обстоятелства Анчелоти ще направи промяна в списъка си и ще замени Неймар с нападателя на Челси Жоао Педро, който пък изненадващо на получи повиквателна. Италианският специалист обаче твърдо заяви, че няма да има промени и отборът ще замине с вече обявените 26 футболисти.

“Очакваме Неймар да бъде готов за първия мач с Мароко. Ако това не стане, ще изчакаме следващия мач. Няма да сменяме никого. Избраните футболисти са тези 26-има и те ще играят на Световното първенство”, заяви Анчелоти на днешната си пресконференция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 9726
  • 0
Четири участника на Мондиал 2026 изиграха първите си контроли преди началото на турнира

Четири участника на Мондиал 2026 изиграха първите си контроли преди началото на турнира

  • 30 май 2026 | 11:18
  • 1338
  • 0
Моуриньо вече е подписал договора си с Реал Мадрид

Моуриньо вече е подписал договора си с Реал Мадрид

  • 30 май 2026 | 11:03
  • 2804
  • 1
Интер ще направи нов опит за халф на Ливърпул

Интер ще направи нов опит за халф на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 10:45
  • 4491
  • 0
Моуриньо държи да върне най-добрия халф в Серия "А" обратно в Реал Мадрид

Моуриньо държи да върне най-добрия халф в Серия "А" обратно в Реал Мадрид

  • 30 май 2026 | 10:12
  • 22581
  • 6
Кварацхелия: Доказали сме, че можем да победим всеки

Кварацхелия: Доказали сме, че можем да победим всеки

  • 30 май 2026 | 07:45
  • 2182
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
  • 26363
  • 50
Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

  • 30 май 2026 | 13:41
  • 20066
  • 140
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 13420
  • 27
Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 9726
  • 0
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 18863
  • 69