Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти обяви, че няма да заменя контузения Неймар с друг играч в състава за Световното първенство. Преди два дни лекарят на Селесао обяви, че нападателят на Сантос ще се възстановява 2-3 седмици от мускулна травма на прасеца и е много вероятно да пропусне отриващия мач на Бразилия срещу Мароко. Появиха се някои информации, че при тези обстоятелства Анчелоти ще направи промяна в списъка си и ще замени Неймар с нападателя на Челси Жоао Педро, който пък изненадващо на получи повиквателна. Италианският специалист обаче твърдо заяви, че няма да има промени и отборът ще замине с вече обявените 26 футболисти.
“Очакваме Неймар да бъде готов за първия мач с Мароко. Ако това не стане, ще изчакаме следващия мач. Няма да сменяме никого. Избраните футболисти са тези 26-има и те ще играят на Световното първенство”, заяви Анчелоти на днешната си пресконференция.