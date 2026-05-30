Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

  • 30 май 2026 | 13:41
  • 11684
  • 95

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира болезнените загуби от Левски през изминалия сезон и призна, че разочарованието сред привържениците е напълно разбираемо. Наставникът заяви, че никога не е излизал на терена без желание за победа, особено когато става дума за Вечното дерби.

"Разбира се, съжалявам за това, че не успяхме да победим. Няма мач, в който да изляза на терена и да не искам отборът ми да побеждава. Аз съм закърмен с ДНК-то на ЦСКА и знам, че за нас дербито е нещо специално. Трябва да вложим цялата си енергия и да направим всичко по силите си, за да победим", сподели Янев пред БНТ.

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Той призна, че част от привържениците не са приели някои от решенията му по време на двубоите срещу големия съперник, но подчерта, че самият той преживява тези неуспехи не по-малко емоционално.

Сектор "Г" се обяви против Янев, скочи му заради мач с Левски и обиди към един от лидерите на агитката
Сектор "Г" се обяви против Янев, скочи му заради мач с Левски и обиди към един от лидерите на агитката

"Разбирам, че има разочарование в червената общност. Някои от тях са приели решението ми за не такова, каквото смятат, че е правилно. Тук е моментът да поднеса своите извинения и да разберат, че мен ме боли също толкова, колкото и тях.

"Северъ" с реакция след новината за Ицо Янев
"Северъ" с реакция след новината за Ицо Янев

"Моята задача е да обединя цялата червена общност и всички хора да искаме едно и също нещо. Аз искам ЦСКА да побеждава, защото за мен няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде на върха", каза още той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Банско завърши сезона със загуба у дома

Банско завърши сезона със загуба у дома

  • 30 май 2026 | 11:38
  • 808
  • 0
ПФК Локомотив: Футболът понякога е безмилостно жесток

ПФК Локомотив: Футболът понякога е безмилостно жесток

  • 30 май 2026 | 11:20
  • 1341
  • 0
Лудогорец е шампион при 17-годишните, сълзите са за Левски

Лудогорец е шампион при 17-годишните, сълзите са за Левски

  • 30 май 2026 | 13:05
  • 9822
  • 7
Потенциален съперник на Левски в ШЛ се притесни от родния шампион

Потенциален съперник на Левски в ШЛ се притесни от родния шампион

  • 30 май 2026 | 11:00
  • 2588
  • 1
ЦСКА 1948 се раздели с трима футболисти

ЦСКА 1948 се раздели с трима футболисти

  • 30 май 2026 | 10:49
  • 4561
  • 5
Любо Пенев готви сериозна чистка в Локо (София)

Любо Пенев готви сериозна чистка в Локо (София)

  • 30 май 2026 | 10:44
  • 3525
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
  • 14479
  • 21
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 6483
  • 21
Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 5988
  • 0
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 15161
  • 65
Септември не остави шансове на Локомотив (Пловдив) в битката за титлата при 18-годишните

Септември не остави шансове на Локомотив (Пловдив) в битката за титлата при 18-годишните

  • 30 май 2026 | 15:35
  • 9279
  • 7