Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира болезнените загуби от Левски през изминалия сезон и призна, че разочарованието сред привържениците е напълно разбираемо. Наставникът заяви, че никога не е излизал на терена без желание за победа, особено когато става дума за Вечното дерби.

"Разбира се, съжалявам за това, че не успяхме да победим. Няма мач, в който да изляза на терена и да не искам отборът ми да побеждава. Аз съм закърмен с ДНК-то на ЦСКА и знам, че за нас дербито е нещо специално. Трябва да вложим цялата си енергия и да направим всичко по силите си, за да победим", сподели Янев пред БНТ.

Той призна, че част от привържениците не са приели някои от решенията му по време на двубоите срещу големия съперник, но подчерта, че самият той преживява тези неуспехи не по-малко емоционално.

"Разбирам, че има разочарование в червената общност. Някои от тях са приели решението ми за не такова, каквото смятат, че е правилно. Тук е моментът да поднеса своите извинения и да разберат, че мен ме боли също толкова, колкото и тях.

"Моята задача е да обединя цялата червена общност и всички хора да искаме едно и също нещо. Аз искам ЦСКА да побеждава, защото за мен няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде на върха", каза още той.

