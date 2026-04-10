Ди Канио безпощаден: Свикнахме с посредствеността, Премиър лийг е НБА, а ние - италианския баскетбол

Паоло Ди Канио е една от най-ярките и противоречиви личности в италианския футбол. Бившият нападател на Милан, Лацио и Уест Хам никога не си е мерил приказките и го доказа за пореден път в дълго и пламенно интервю за „Кориере дела Сера“. В разговора си с известния всекидневник футболният анализатор разгледа дълбоките проблеми на италианския футбол, правейки безпощадно сравнение с любимата си Премиър лийг.

Ди Канио започна атаката си от върховете на италианските клубове: „Нашите президенти са заобиколени от невротични фигури, които нямат представа за стойността на съставите си“. Според бившия централен нападател големите клубове в страната страдат от истинска футболна шизофрения, при която се разсъждава само на база стара слава, а не според реалната стойност. Тази теза беше аргументирана с анализ на деликатната ситуация в Ювентус: „Казва се, че Юве трябва да печели, но как да го направи, след като има играчи, които в чужбина биха играли в отбори от средата на класирането?“.

Former striker Paolo Di Canio argues that Italy need Antonio Conte even more than Pep Guardiola, says Sandro Tonali would be a perfect fit for Inter, and warns: ‘We are getting used to mediocrity.’ pic.twitter.com/3Y10hGGbzK — Football Italia (@footballitalia) April 10, 2026

Ди Канио коментира и провала на националния отбор, който за пореден път ще отсъства от световно първенство. През последните дни някои футболни фигури в Италия се размечтаха за евентуалното пристигане на Пеп Гуардиола начело на „адзурите“, но бившият нападател на Лацио е напълно против. „Нужен е човек като Конте, който вече знае за какво става въпрос“, заяви той решително, охлаждайки лесния ентусиазъм. След това отправи остра критика към манталитета на цялото футболно движение след последните международни провали: „Свикваме с посредствеността, възмущаваме се и след два дни отново говорим за италианските играчи, сякаш са най-силните в света“.

Според Ди Канио има твърде голяма разлика между италианския и английския футбол, като обясни това, анализирайки формата на двама топ играчи на „адзурите“. Говорейки за Сандро Тонали, анализаторът посочи идеалната му дестинация в Серия А, но подчерта непреодолимата техническа и икономическа пропаст с футбола отвъд Ламанша: „Бих видял Тонали добре в Интер, който вече има истински плеймейкър. Той е най-добрият ни полеви играч с голяма преднина, но къде играе? В десетия отбор в английското първенство....

Paolo #DiCanio al CorSera: “#Guardiola ct della Nazionale? No!L’#Italia ha bisogno di Antonio #Conte per rinascere. In Italia ci stiamo abituando alla mediocrità: ci lamentiamo 2 giorni e poi torniamo a parlare dei nostri giocatori come se fossero i più forti al mondo…” pic.twitter.com/Qo42NS59xZ — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 10, 2026

Донарума и преминаването му в ПСЖ и после в Манчестър Сити? Става въпрос за пари, просто и ясно. Разбира се, това е легитимно и не го критикувам. В Италия щеше да му се наложи да намали заплатата си наполовина, за да играе в неконкурентоспособен отбор. За мен той е много, много силен, но понякога прави грешки като средностатистически играч – грешки, които Буфон правеше веднъж на три години. В определени клубове една грешка в неподходящия мач заличава десет чудеса", казва още Ди Канио.

Бившата звезда на Уест Хам говори и за евентуалното завръщане на Федерико Киеза в родината, като отново прави любопитни сравнения. „Ако се върне в Италия, след няколко спринта ще кажем: „Боже мой, защо не играеше в Ливърпул?“. Просто е, защото Премиър лийг е НБА, а ние сме италианският баскетбол. Донийл Мален в Астън Вила беше трета резерва, а в Рома изглежда като извънземен. Лаутаро вкарва срещу Пиза и Лече и чувам хората да казват, че е като Кейн, който има 49 гола във всички турнири. Как изобщо може да се каже такова нещо?“

Снимки: Gettyimages