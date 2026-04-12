Галиани разкри дали ще се кандидатира за шеф на италианския футбол

Легендарният ръководител на Милан Адриано Галиани беше категоричен, че няма намерение да се кандидатира за президент на Италианската футболна федерация на изборите на 22 юни. До неговото изявление се стигна след появилите се слухове, че „росонерите“ и Ювентус искат да издигнат неговата кандидатура като конкурентна на тази на Джовани Малаго, който е подкрепян от редица отбори в Серия "А", включително Интер, Наполи и Торино.

„Дълго мислех за това и съм поласкан и благодарен на клубовете, които са ме разглеждали като вариант за президент на федерацията, но аз няма да приема подобна покана. През последните дни някои директори ме потърсиха с тази цел. Аз обаче въобще не съм имал такова желание и не съм приемал, като поясних, че ще видя как ще се развие ситуацията. В крайна сметка, вярвам, че най-добрият възможен президент на федерацията, и не просто като израз на желанието на Серия "А", е Малаго“, заяви 81-годишният Галиани, цитиран от „Кориере дела сера“.

Утре предстои съвещание между всички клубове в Серия "А", на което трябва да се реши кой да бъде общият им кандидат за предстоящите избори. В тях гласовете на 20-те делегати от футболната лига ще имат тежест от 18% в общия вот.

