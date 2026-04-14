Комоли: Много играчи искат да дойдат в Юве, без значение дали ще играем в ШЛ

Изпълнителният директор на Ювентус Дамиен Комоли разкри, че много играчи искат да дойдат в клуба, дори и без участие в Шампионската лига. През изминалия уикенд „бианконерите“ се изкачиха на четвърто място в класирането благодарение на победата си с 1:0 като гост на Аталанта и загубата на Комо с 3:4 от Интер. До края на сезона в Серия "А" остават шест мача, в които отборът трябва да задържи ценната си позиция, осигуряваща билет за доходоносната Шампионска лига през следващия сезон. Предвид ограничените финанси, това може да окаже огромно влияние върху трансферните планове на торинци.

„Мисля, че трансферната ни стратегия ще бъде амбициозна, независимо от всичко. Не знам къде ще завършим. Говори се за четвъртото място, но може да бъде и по-добре. Класирането в Серия "А" е много оспорвано и ние сме изключително амбициозни в последните мачове“, започна Комоли.

Ювентус официално обяви новия договор на Спалети

„Старата госпожа“ вече е само на три точки зад третия Милан и на шест от втория Наполи. В същото време, поглеждайки назад, тимът има преднина от две точки пред петия Комо и три пред шестия Рома.

„Това, което знаем със сигурност, е, че Ювентус преговаря с много играчи, и тези, с които разговаряме, не казват: „Интересувам се от Ювентус, само ако се класирате за Шампионската лига“. Това са футболисти, които са нетърпеливи да дойдат тук, без да знаят дали ще бъдем в Шампионската лига, или не. Очевидно, от финансова гледна точка е много по-добре да си в Шампионската лига, отколкото в Лига Европа. Въпреки това, по отношение на амбициите, няма значение в кой европейски турнир ще участваме през следващия сезон. Ние ще изградим амбициозен отбор, който да постига успехи в бъдеще“, допълни босът.

Преговорите между Влахович и Ювентус попаднаха в задънена улица

Една от големите теми до края на сезона ще бъде и евентуалния нов договор на нападателя Душан Влахович.

„Ще се придържам към това, което казвам от самото начало за Душан – ще обсъдим всичко в края на сезона, така че не очаквайте нищо ново преди това. Остават шест седмици. Знам, че нашият директор Марко Отолини е имал контакт с Душан, но не очаквайте нищо преди края на сезона. Надяваме се в даден момент да имаме добри новини за подновяването на договорите и на други играчи, дори преди кампанията да е приключила“, завърши Комоли.

Снимки: Gettyimages