Барселона и Ювентус са на опашката за Бернардо Силва

Грандовете Барселона и Ювентус са сред клубовете, които проявяват интерес към капитана на Манчестър Сити Бернардо Силва, съобщава „Скай Спортс“.

Английската медия информира, че и от двата лагера отдавна са почитатели на португалския национал, за когото асистентът на мениджъра Джосеп Гуардиола - Пеп Линдерс, потвърди, че ще напусне клуба след изтичането на договора му в края на сезона. 31-годишният полузащитник обаче все още не е взел решение за бъдещето си и дори беше свързван с трансфер в Саудитска Арабия или Мейджър Лийг Сокър.

От Манчестър Сити потвърдиха, че капитанът си тръгва

Силва е незаменима част от системата на Пеп Гуардиола още от втория му сезон начело на „гражданите“. Португалецът пристигна на „Етихад“ през юли 2017 година, а оттогава натрупа 450 мача във всички турнири, в които отбеляза 76 гола. През настоящия сезон плеймейкърът, който има шест титли от Висшата лига, две Купи на Футболната асоциация, пет Купи на лигата и един трофей от Шампионската лига, получи капитанската лента и до момента има 43 участия от 50 възможни срещи.

Снимки: Gettyimages