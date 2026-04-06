Барселона и Ювентус са на опашката за Бернардо Силва

  • 6 апр 2026 | 17:41
Грандовете Барселона и Ювентус са сред клубовете, които проявяват интерес към капитана на Манчестър Сити Бернардо Силва, съобщава „Скай Спортс“.

Английската медия информира, че и от двата лагера отдавна са почитатели на португалския национал, за когото асистентът на мениджъра Джосеп Гуардиола - Пеп Линдерс, потвърди, че ще напусне клуба след изтичането на договора му в края на сезона. 31-годишният полузащитник обаче все още не е взел решение за бъдещето си и дори беше свързван с трансфер в Саудитска Арабия или Мейджър Лийг Сокър.

От Манчестър Сити потвърдиха, че капитанът си тръгва
Силва е незаменима част от системата на Пеп Гуардиола още от втория му сезон начело на „гражданите“. Португалецът пристигна на „Етихад“ през юли 2017 година, а оттогава натрупа 450 мача във всички турнири, в които отбеляза 76 гола. През настоящия сезон плеймейкърът, който има шест титли от Висшата лига, две Купи на Футболната асоциация, пет Купи на лигата и един трофей от Шампионската лига, получи капитанската лента и до момента има 43 участия от 50 възможни срещи.

Снимки: Gettyimages

Ювентус 1:0 Дженоа, ранен гол за домакините

Аталанта отново се разправи със свой любим съперник

Кейн е в групата на Байерн и се чувства добре за гостуването на Реал Мадрид

Конате иска бъдещето му да бъде ясно преди Световното, все по-вероятно е да преподпише с Ливърпул

Как 14-годишен прецака Донарума и Италия при дузпите, за да стане национален герой в Босна

Трима от контузените в Арсенал подновиха тренировки, но проблемите за Артета остават

Полуфинал №2: Нефтохимик 0:0 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

Ялово дебнене в подножието на Витоша

Ювентус 1:0 Дженоа, ранен гол за домакините

Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

