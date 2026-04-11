Съставите на Аталанта и Ювентус

  • 11 апр 2026 | 20:54
Отборите на Аталанта и Ювентус излизат един срещу друг в Бергамо в големия сблъсък от съботната програма на 32-рия кръг в Серия "А".

Аталанта и Ювентус кръстосват шпаги в пряк сблъсък за ШЛ

Лучано Спалети се е върнал към схема с трима защитници, като освен това е предприел три промени сред титулярите си след успеха с 2:0 над Дженоа. Микеле Ди Грегорио се завръща на вратата предвид контузията на Матия Перин. Уестън Маккени пък отсъства в халфовата линия поради наказание, което дава шанс на Емил Холм да играе по десния фланг. На върха на атаката пък този път ще играе Жереми Бога, а не Джонатан Дейвид. Междувременно, домакините от Аталанта също са подредени в 3-4-2-1 с централен нападател Никола Кръстович, зад когото ще действат Шарле Де Кетеларе и Никола Залевски.

Аталанта: Карнезеки, Скалвини, Джимсити, Коласинак, Бернаскони, Де Роон, Едерсон, Дзапакоста, Залевски, Де Кетеларе, Кръстович

Ювентус: Ди Грегорио, Калюлю, Бремер, Кели, Холм, Локатели, Тюрам, Камбиазо, Консейсао, Йълдъз, Бога

