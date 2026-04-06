Шеф на Ювентус потвърди за преговори с Влахович и гарантира бъдещето на Спалети в клуба

Спортният директор на Ювентус Марко Отолини потвърди, че клубът води преговори с нападателя Душан Влахович за подновяване на изтичащия му договор. Той също така увери, че наставникът на тима Лучано Спалети ще остане начело на „бианконерите“ дори при липса на участие в Шампионската лига през следващия сезон. Както е известно, съвсем скоро се очаква да бъде удължен неговият контракт, който е само до края на тази кампания.

„С Душан подновихме разговорите след завръщането му от Белград, като показваме взаимно желание да седнем и да оценим ситуацията. Тези преговори ще продължат през следващите няколко седмици. Няма какво повече да кажа. Както каза самият Спалети, няма никакво бързане с него. Фокусирани сме върху предстоящите мачове, но сме в напреднали преговори. Решението за него е взето, като ще се радваме да продължим със Спалети, без значение как ще завършим сезона“, коментира Отолини преди началото на мача с Дженоа.

🗣️ Marco Ottolini to @SkySport



“With Vlahovic it's very simple, we started talking again about a possibility of continuing together, this week we will continue talking.



"Spalletti? There is no hurry, we are fully focused on today's game. The decision has already been made and…

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages