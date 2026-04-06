Шеф на Ювентус потвърди за преговори с Влахович и гарантира бъдещето на Спалети в клуба

Спортният директор на Ювентус Марко Отолини потвърди, че клубът води преговори с нападателя Душан Влахович за подновяване на изтичащия му договор. Той също така увери, че наставникът на тима Лучано Спалети ще остане начело на „бианконерите“ дори при липса на участие в Шампионската лига през следващия сезон. Както е известно, съвсем скоро се очаква да бъде удължен неговият контракт, който е само до края на тази кампания.
„С Душан подновихме разговорите след завръщането му от Белград, като показваме взаимно желание да седнем и да оценим ситуацията. Тези преговори ще продължат през следващите няколко седмици. Няма какво повече да кажа. Както каза самият Спалети, няма никакво бързане с него. Фокусирани сме върху предстоящите мачове, но сме в напреднали преговори. Решението за него е взето, като ще се радваме да продължим със Спалети, без значение как ще завършим сезона“, коментира Отолини преди началото на мача с Дженоа.
