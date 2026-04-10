Ювентус официално обяви новия договор на Спалети

Ювентус официално обяви, че Лучано Спалети е продължил договора си с клуба до лятото на 2028 година. 67-годишният бивш селекционер на Италия пое "бианконерите" преди седем месеца, когато подписа краткосрочен договор до края на сезона. Тогава се твърдеше, че между двете страни има споразумение за удължаването на контракта с допълнителни 12 месеца през лятото, в случай че Спалети класира отбора за участие в Шампионската лига. Последното все още не е сигурно, но все пак клубното ръководство гласува доверие на Спалети, а новината бе оповестена първо чрез видео в социалните мрежи, в което опитният треньор държи реч пред отбора.

Според "Гадзета дело спорт" заплатата на бившия треньор на Наполи ще се бъде увеличена от три на пет милиона евро, а с бонусите сумата може да нарасне до шест милиона. Това означава, че той ще се изравни с Алегри и Гасперини на второто място в класацията на най-добре платените треньори в Серия "А". Първи остава Антинио Конте с осем милиона евро.

"На първо място, сметнах за важно за съобщя първо на вас, че решихме да удължим този договор с още две години. Искам да го знаете, преди да излезе наяве. Казвам ви го днес. Естествено, пред нас има големи предизвикателства, но съм сигурен, че ще се справите с тях заради вашето отношение и вашата сила, както винаги сте правили", заяви Спалети в част от своята реч пред играчите, които го аплодираха.

„Много сме доволни, че удължихме договора на Лучано за още два сезона“, добави Дамиен Комоли, главен изпълнителен директор на Ювентус. „Откакто Лучано се присъедини към нашето голямо семейство, той веднага оказа много положително влияние върху играчите, върху клуба и върху цялата общност на Ювентус. Веднага стана ясно за всички, че Лучано е правилният човек, който да поведе отбора по пътя към растеж.

Неговият амбициозен стил на игра отразява очакванията на нашите фенове и клуба, а неговите ценности представляват нашата идентичност.

Затова решихме да продължим заедно след предварително договорения срок на контракта“, добави Комоли, „защото вярваме, че стабилността и приемствеността са два основни стълба за бъдещ успех".

I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto.



Spalletti 2028 - si inizia da qui ⚪️⚫ pic.twitter.com/1aJWuReyoU — JuventusFC (@juventusfc) April 10, 2026