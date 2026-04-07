Влахович с нова контузия, пропуска важни мачове

Ювентус обяви официално, че нападателят Душан Влахович е с нова контузия. Сръбският нападател е получил травма по време на загрявката вчера преди мача с Дженоа (2:0).

Прегледите са разкрили лека степен на увреждане на солеусния мускул на Влахович. Това означава, че 26-годишният футболист няма да е на разположение на Лучано Спалети в следващите поне три седмици. Така Влахович ще пропусне гостуването на Аталанта и домакинството на Болоня, както почти сигурно и дербито с Милан на “Сан Сиро”.

Сърбинът наскоро се възстанови от друга, много по-сериозна мускулна травма, която го остави извън терените за цели четири месеца. Едва наскоро Влахович записа 11 минути в мача срещу Сасуоло. През този сезон нападателят има записани общо едва 885 минути в 18 мача, като е вкарал 6 гола.

От друга страна, има и добри новини за вратаря Матия Перин, който беше заменен на полувремето на вчерашния мач на Ювентус поради дискомфорт в десния прасец. „Прегледите не показаха увреждания. Състоянието му ще бъде оценявано ежедневно", се казва в официалното съобщение на Юве.

Снимки: Imago