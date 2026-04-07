Влахович с нова контузия, пропуска важни мачове

  • 7 апр 2026 | 14:14
Ювентус обяви официално, че нападателят Душан Влахович е с нова контузия. Сръбският нападател е получил травма по време на загрявката вчера преди мача с Дженоа (2:0).

Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4
Прегледите са разкрили лека степен на увреждане на солеусния мускул на Влахович. Това означава, че 26-годишният футболист няма да е на разположение на Лучано Спалети в следващите поне три седмици. Така Влахович ще пропусне гостуването на Аталанта и домакинството на Болоня, както почти сигурно и дербито с Милан на “Сан Сиро”.

Сърбинът наскоро се възстанови от друга, много по-сериозна мускулна травма, която го остави извън терените за цели четири месеца. Едва наскоро Влахович записа 11 минути в мача срещу Сасуоло. През този сезон нападателят има записани общо едва 885 минути в 18 мача, като е вкарал 6 гола.

От друга страна, има и добри новини за вратаря Матия Перин, който беше заменен на полувремето на вчерашния мач на Ювентус поради дискомфорт в десния прасец. „Прегледите не показаха увреждания. Състоянието му ще бъде оценявано ежедневно", се казва в официалното съобщение на Юве.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Официално: Манчестър Юнайтед и Хари Магуайър продължават заедно

Официално: Манчестър Юнайтед и Хари Магуайър продължават заедно

  • 7 апр 2026 | 12:24
  • 3220
  • 5
Стана ясно защо Ямал бе ядосан, въпреки победата над Атлетико

Стана ясно защо Ямал бе ядосан, въпреки победата над Атлетико

  • 7 апр 2026 | 11:42
  • 6676
  • 9
Конте за слуховете, че може да поеме Италия: Ако бях президент на федерацията, щях да обмисля собствената си кандидатура

Конте за слуховете, че може да поеме Италия: Ако бях президент на федерацията, щях да обмисля собствената си кандидатура

  • 7 апр 2026 | 10:49
  • 3675
  • 0
Винисиус към стар познайник: Ще те убия!

Винисиус към стар познайник: Ще те убия!

  • 7 апр 2026 | 10:14
  • 8006
  • 10
Треньорът на Минесота разкри подробности за състоянието на Хамес Родригес

Треньорът на Минесота разкри подробности за състоянието на Хамес Родригес

  • 7 апр 2026 | 08:02
  • 3175
  • 0
Може ли Спортинг да се възползва от проблемите на Арсенал?

Може ли Спортинг да се възползва от проблемите на Арсенал?

  • 7 апр 2026 | 08:00
  • 4419
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 14875
  • 48
Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

  • 7 апр 2026 | 13:06
  • 9547
  • 8
ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

  • 7 апр 2026 | 12:31
  • 10905
  • 13
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 6891
  • 19
Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

  • 7 апр 2026 | 07:30
  • 3213
  • 2
Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 7 апр 2026 | 07:00
  • 5029
  • 9