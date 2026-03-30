  3. Преговорите между Влахович и Ювентус попаднаха в задънена улица

Преговорите между Влахович и Ювентус попаднаха в задънена улица

  • 30 март 2026 | 01:17
  • 353
  • 0
Преговорите между Влахович и Ювентус попаднаха в задънена улица

Настоящият договор на Душан Влахович изтича на 30 юни, но според последните информации новите разговори с Ювентус са забавили процеса по договаряне на удължаването му.

Дълго време изглеждаше, че няма надежда за ново споразумение, но след завръщането на нападателя на терена след четиримесечно отсъствие поради контузия двете страни седнаха отново на масата за преговори.

След първата среща беше отчетен напредък, но втората, проведена по време на паузата за националните отбори, е разкрила сериозни проблеми, твърди Фабрицио Романо.

Ювентус и Влахович са все по-близо до споразумение за нов договор

Проблемите не са свързани само със заплатата, която трябва да бъде значително намалена спрямо настоящите 12 милиона евро на сезон, включително бонусите. Друг повод за безпокойство е комисионата, която агентът на сърбина Дарко Ристич би получил, както и бонусите при подписване на удължения договор.

Ако не бъде постигнато споразумение, не липсват други клубове, които проявяват интерес да привлекат Влахович като свободен агент. Сред тях са Милан, Барселона и Байерн (Мюнхен).

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

  • 30 март 2026 | 00:10
  • 2621
  • 0
Божинов: Италия ме превърна в човека, който съм

  • 29 март 2026 | 23:52
  • 1020
  • 4
Действащ футболист на Тотнъм може да наследи Тудор начело на "шпорите"

  • 29 март 2026 | 23:14
  • 4792
  • 2
Интер се насочва към Лунин за заместник на Зомер

  • 29 март 2026 | 22:59
  • 1011
  • 4
Защитник на Челси: Росиниър е топ треньор, не разбирам критиките към него

  • 29 март 2026 | 22:51
  • 892
  • 0
Моуриньо: Без Роналдо Португалия е обикновен отбор

  • 29 март 2026 | 22:36
  • 1658
  • 9
Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

  • 29 март 2026 | 15:53
  • 27613
  • 47
Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

  • 29 март 2026 | 18:23
  • 14982
  • 39
БФС прибира закъсали българи от Джакарта

  • 29 март 2026 | 17:18
  • 15277
  • 22
Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

  • 30 март 2026 | 00:10
  • 2621
  • 0
Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

  • 29 март 2026 | 19:09
  • 7562
  • 13
Страхотно! Иван Иванов с най-голямата титла в кариерата си

  • 29 март 2026 | 13:58
  • 37595
  • 26