Преговорите между Влахович и Ювентус попаднаха в задънена улица

Настоящият договор на Душан Влахович изтича на 30 юни, но според последните информации новите разговори с Ювентус са забавили процеса по договаряне на удължаването му.

Дълго време изглеждаше, че няма надежда за ново споразумение, но след завръщането на нападателя на терена след четиримесечно отсъствие поради контузия двете страни седнаха отново на масата за преговори.

След първата среща беше отчетен напредък, но втората, проведена по време на паузата за националните отбори, е разкрила сериозни проблеми, твърди Фабрицио Романо.

Ювентус и Влахович са все по-близо до споразумение за нов договор

Проблемите не са свързани само със заплатата, която трябва да бъде значително намалена спрямо настоящите 12 милиона евро на сезон, включително бонусите. Друг повод за безпокойство е комисионата, която агентът на сърбина Дарко Ристич би получил, както и бонусите при подписване на удължения договор.

Ако не бъде постигнато споразумение, не липсват други клубове, които проявяват интерес да привлекат Влахович като свободен агент. Сред тях са Милан, Барселона и Байерн (Мюнхен).

