Ювентус се опитва да изпревари Атлетико за бразилски национал

Ръководството на Ювентус е определило полузащитника на Аталанта Едерсон като основна трансферна цел за халфовата си линия това лято. Информациите в Италия гласят, че Лучано Спалети лично е настоял за привличането на бразилския национал, вярвайки, че той може коренно да промени облика на състава.

Различни медии твърдят, че самият футболист вече е решил да напусне Бергамо след края на сезона и в момента разглежда различните опции пред себе си. Договорът на Едерсон е до 2027 г., а от Аталанта са решени да извлекат максимална финансова полза от него, вместо да рискуват да го загубят на по-ниска цена следващото лято. Поради тази причина антуражът на играча от известно време активно проучва различни възможности. Има твърдения, че вече е постигнато предварително споразумение с Атлетико Мадрид, който е отправил оферта в размер на около 35 милиона евро. Бергамаските обаче настояват за 40 милиона евро и са готови да предизвикат наддаване, ако се наложи.

Въпреки че мадридчани са по-напред в разговорите, „бианконерите“ вярват, че могат да убедят играча, особено с присъствието на Спалети, който е известен с умението си да развива потенциала на динамични халфове. Клубът се отказа от преследването на Сандро Тонали поради прекалено високата му цена и силната конкуренция от Англия. Това превръща Едерсон в най-реалистичния вариант за качественото попълнение в средата на терена, което е било обещано на Спалети.

Едерсон е част от Atalanta от 2022 г. и има 173 мача за клуба, в които е отбелязал 15 гола. През 2024 г. той спечели и медал от Лига Европа. През настоящия сезон е взел участие в 34 срещи, допринасяйки с два гола – статистика, която подчертава неговата постоянност, макар и не толкова атакуващия му принос.

Цялостната картина в Ювентус това лято включва значителни инвестиции в целия отбор, като ситуацията с подновяването на договора на Влахович все още не е решена и се търси поне още един нападател. Но в халфовата линия Спалети е изразил ясно своите желания и името на Едерсон е начело в списъка му.

Снимки: Gettyimages