Атлетико Мадрид поздрави звезда на Никс след триумфа в НБА

Испанският футболен гранд Атлетико Мадрид поздрави звездата на Ню Йорк Никс Карл-Антъни Таунс след победата на тима във финалите на НБА срещу Сан Антонио Спърс със 94:90.

От клуба публикуваха специално послание в социалните мрежи, с което отбелязаха успеха на Таунс и неговия отбор. Жестът на „дюшекчиите“ бързо привлече вниманието на феновете.

Карл-Антъни Таунс изигра ключова роля за успеха на Никс в плейофите, като отборът от "Голямата ябълка" най-сетне стигна до първата си титлата в НБА след 53 години чакане.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages