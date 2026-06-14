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Фланелката на Баджо от финала с Бразилия пристигна в Ню Йорк

  • 14 юни 2026 | 15:39
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Фланелката на Баджо от финала с Бразилия пристигна в Ню Йорк

Фланелката на Роберто Баджо от финала на Мондиал'94 участва в специална футболна изложба на Бродуей в Ню Йорк. Италианската легенда публикува снимка и съобщи, че десетката, с която пропусна решаващата дузпа на финала в Лос Анджелис преди 32 години, е редом до фланелките на куп други знаменитости, композирани в Голямата ябълка от колекционерите от Match Worn Shirt.

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"Фланелката, която носех на финала през 1994-та, пътува до Ню Йорк, за да бъде част от изложбата на MWS Legend Collection - заедно с фланелките, носени от Марадона, Роналдо, Мбапе. Невероятно е да видиш как футболът в САЩ расте спрямо последния път, когато страната беше домакин на Мондиала. Благодарен съм да видя част от моята история, споделена с ново поколение фенове. Входът за изложбата е свободен и е отворен до неделя 14 юни на 620 Бродуей в Манхатън, на улица Хюстън", написа Божествената опашка в социалната мрежа.

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Снимки: Imago

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