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Арбелоа е все по-близо до Премиър лийг

  • 14 юни 2026 | 15:31
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Арбелоа е все по-близо до Премиър лийг

Бившият треньор на Реал Мадрид Алваро Арбелоа е все по-близо до това да бъде обявен за мениджър на Фулъм. Според Фабрицио Романо двете страни уточняват финалните детайли по споразумението. Испанецът ще замени Марко Силва, който напусна лондончани след пет години в клуба, за да се завърне в родината си, наследявайки Жозе Моуриньо в Бенфика.

До момента 43-годишният Арбелоа в работил единствено в Мадрид, като първо водеше младежките формации на Реал, а в средата на миналия сезон замени Чаби Алонсо и застана начело на първия отбор до края на сезона. Премиър лийг все пак не е непозната среда за него, тъй като той игра за Ливърпул и Уест Хам.

Фулъм водеше разговори и с Киърън Маккена, който обаче изненадващо реши да си вземе почивка от футбола и напусна Ипсуич. Другият вариант е бил Абел Ферейра, но той е отказал да напусне Палмейрас в средата на сезона.

През миналата кампания Фулъм завърши на 11-о място в Премиър лийг, като до последно се бореше за участие в евротурнирите, но в крайна сметка остана на една точка от целта.

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