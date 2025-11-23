Кишварда се предаде в мач на една врата

Тонислав Йорданов не успя да помогне на Кишварда да измъкне нещо от гостуването си на Академия Пушкаш в 14-тия кръг на унгарското първенство. Българският нападател се появи като резерва в 60-ата минута на мястото на Ясмин Мешанович, а отборът му загуби с 0:2 във Фелчут и остана на 6-о място в класирането.

Срещата премина при тотална доминация на домакините, които можеха да спечелят много по-убедително, ако не бяха пропуските им, особено през първото полувреме. Академия Пушкаш отправи 22 удара към противниковата врата, а Кишварда стреля само 3 пъти и нямаше как да се надява на нещо по-различно от почетно попадение.

Резултата откри Даниел Лукач в 40-ата минута. Унгарският национал се разписа с глава след отлично центриране от десния фланг. Лукач отбеляза и втория гол във вратата на Иля Попович. Жоел Фамейе уцели напречната греда, а при добавката на Лукач стражът на Кишварда беше безпомощен.

Успехът изкачи Академия Пушкаш на 4-то място в класирането с 22 точки. Толкова има и шампионът Ференцварош, който сензационно загуби с 1:3 у дома от Ниредхаза. Начело вече е Дебрецен с 25 точки, следван от Пакш с 24.