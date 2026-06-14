Халф на Франция не смята, че Мбапе е под по-голямо напрежение

Полузащитникът на Франция Ману Коне отхвърли твърденията, че има по-голямо напрежение върху капитана Килиан Мбапе, докато "петлите" се подготвят да открият кампанията си на Световното първенство срещу Сенегал във вторник.

27-годишният Мбапе стана първият играч от 1966-а насам, отбелязал хеттрик на финал на Световно първенство - в Катар през 2022-ра, въпреки че триумфът на Аржентина след дузпи донесе на Франция само второто място. Той беше в прекрасна форма и през миналия сезон, отбелязвайки 42 гола и записвайки 7 асистенции в 44 мача във всички турнири за Реал Мадрид, но не успя да спечели трофей.

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„Дали сега има по-голямо напрежение върху него? Не мисля. Той е наистина страхотен играч, който винаги се е изправял пред трудните ситуации, независимо дали е за националния отбор или за клуба си. Знаем, че той винаги се е представял отлично на Световно първенство и сега също иска да го спечели. Той е нашият капитан, ще постигне велики неща. Няма съмнение в това“ каза Коне на пресконференция.

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Франция се гордее с невероятни нападатели, като Мбапе се присъединява към носителя на „Златната топка“ Усман Дембеле, Майкъл Олисе и Дезире Дуе. Затова друг халф на в състава на Дидие Дешан - Уарен Заир-Емери, посочи богатството от таланти в тима. „Дембеле има свободата да прави почти каквото си поиска - да се промъква, да се насочва напред и т.н. Той е играч с изключителни качества. Може да прави всичко - да подава, да дриблира, да вкарва. Когато имате играчи като Дембеле, като Олисе, като Килиан, Маркюс Тюрам... те просто имат изключителни качества. Трябва да се възползваме от това и да се уверим, че всичко работи добре заедно, за да имаме възможно най-добрия отбор“, каза 20-годишният футболист.

Уарен Заир-Емери отбеляза три гола и записа пет асистенции в 54 мача за Пари Сен Жермен миналия сезон. „Когато не играеш толкова много и увереността ти е ниска, винаги е трудно. Когато има Световно първенство в края на сезона, това е цел за всеки френски играч. Ако аз не вярвам в това, никой друг няма да повярва в това вместо мен. Когато не бях повикан за първия тренировъчен лагер, се възползвах от възможността да си прочистя главата. Мисля, че се получи добре и днес съм тук“, коментира футболистът.

Тимът на Франция, който спечели световната титла през 1998-а и 2018 година, е в Група “I” заедно със Сенегал, Ирак и Норвегия.

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Снимки: Gettyimages