Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Халф на Франция не смята, че Мбапе е под по-голямо напрежение

Халф на Франция не смята, че Мбапе е под по-голямо напрежение

  • 14 юни 2026 | 15:11
  • 262
  • 0

Полузащитникът на Франция Ману Коне отхвърли твърденията, че има по-голямо напрежение върху капитана Килиан Мбапе, докато "петлите" се подготвят да открият кампанията си на Световното първенство срещу Сенегал във вторник.

27-годишният Мбапе стана първият играч от 1966-а насам, отбелязал хеттрик на финал на Световно първенство - в Катар през 2022-ра, въпреки че триумфът на Аржентина след дузпи донесе на Франция само второто място. Той беше в прекрасна форма и през миналия сезон, отбелязвайки 42 гола и записвайки 7 асистенции в 44 мача във всички турнири за Реал Мадрид, но не успя да спечели трофей.

Мбапе призна, че е свирил на флейта, обеща да отпразнува по различен начин свой гол срещу Сенегал
Мбапе призна, че е свирил на флейта, обеща да отпразнува по различен начин свой гол срещу Сенегал

„Дали сега има по-голямо напрежение върху него? Не мисля. Той е наистина страхотен играч, който винаги се е изправял пред трудните ситуации, независимо дали е за националния отбор или за клуба си. Знаем, че той винаги се е представял отлично на Световно първенство и сега също иска да го спечели. Той е нашият капитан, ще постигне велики неща. Няма съмнение в това“ каза Коне на пресконференция.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Франция се гордее с невероятни нападатели, като Мбапе се присъединява към носителя на „Златната топка“ Усман Дембеле, Майкъл Олисе и Дезире Дуе. Затова друг халф на в състава на Дидие Дешан - Уарен Заир-Емери, посочи богатството от таланти в тима. „Дембеле има свободата да прави почти каквото си поиска - да се промъква, да се насочва напред и т.н. Той е играч с изключителни качества. Може да прави всичко - да подава, да дриблира, да вкарва. Когато имате играчи като Дембеле, като Олисе, като Килиан, Маркюс Тюрам...  те просто имат изключителни качества. Трябва да се възползваме от това и да се уверим, че всичко работи добре заедно, за да имаме възможно най-добрия отбор“, каза 20-годишният футболист.

Уарен Заир-Емери отбеляза три гола и записа пет асистенции в 54 мача за Пари Сен Жермен миналия сезон. „Когато не играеш толкова много и увереността ти е ниска, винаги е трудно. Когато има Световно първенство в края на сезона, това е цел за всеки френски играч. Ако аз не вярвам в това, никой друг няма да повярва в това вместо мен. Когато не бях повикан за първия тренировъчен лагер, се възползвах от възможността да си прочистя главата. Мисля, че се получи добре и днес съм тук“, коментира футболистът.

Тимът на Франция, който спечели световната титла през 1998-а и 2018 година, е в Група “I” заедно със Сенегал, Ирак и Норвегия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

ФИФА оправда с "техническа грешка" гафа от двубоя на Швейцария

ФИФА оправда с "техническа грешка" гафа от двубоя на Швейцария

  • 14 юни 2026 | 09:53
  • 4338
  • 3
Испански вестник: Игор Тиаго?! Това е богохулство, когато си имал Ромарио и Роналдо

Испански вестник: Игор Тиаго?! Това е богохулство, когато си имал Ромарио и Роналдо

  • 14 юни 2026 | 09:29
  • 27377
  • 38
Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

  • 14 юни 2026 | 08:57
  • 47972
  • 102
Още един фаворит за треньор на “росонерите” - и Аморим е възможен вариант за Милан

Още един фаворит за треньор на “росонерите” - и Аморим е възможен вариант за Милан

  • 14 юни 2026 | 08:28
  • 2870
  • 5
Треньорът на Мароко: Изпълнихме предварителния план

Треньорът на Мароко: Изпълнихме предварителния план

  • 14 юни 2026 | 08:01
  • 1075
  • 0
Германия и Кюрасао в битка на Давид и Голиат

Германия и Кюрасао в битка на Давид и Голиат

  • 14 юни 2026 | 08:00
  • 3692
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Никола Цолов поведе във Формула 2 след нов подиум в Барселона

Страхотен Никола Цолов поведе във Формула 2 след нов подиум в Барселона

  • 14 юни 2026 | 13:32
  • 33955
  • 51
Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

  • 14 юни 2026 | 13:47
  • 10288
  • 36
Очаквайте на живо: Гран При на Барселона във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Барселона във Формула 1

  • 14 юни 2026 | 15:00
  • 2044
  • 0
Прекрасен гол на Винисиус бе достатъчен на Бразилия за точка срещу Мароко

Прекрасен гол на Винисиус бе достатъчен на Бразилия за точка срещу Мароко

  • 14 юни 2026 | 03:05
  • 64886
  • 130
Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

  • 14 юни 2026 | 08:57
  • 47972
  • 102
Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

  • 14 юни 2026 | 10:56
  • 6107
  • 19